Rezago en licencias expone fallas del sector hospitalario

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El proceso de revisión sanitaria reveló que solo una minoría de hospitales privados en Tamaulipas cumple al 100% con todos los requisitos legales para operar, de acuerdo con datos de la COEPRIS.

Mario Alberto Rebolledo Urcádiz informó que, de los hospitales revisados, 26 cuentan con toda su documentación en regla, mientras que la mayoría se encuentra en proceso de regularización.

“Muchos de ellos están haciendo sus trámites de cumplimiento de licencias”, explicó el titular del organismo sanitario estatal.

Entre los permisos obligatorios se encuentran el permiso sanitario de construcción, la licencia sanitaria para actos quirúrgicos y obstétricos, así como autorizaciones para farmacia hospitalaria, banco de sangre y servicios de hemodiálisis.

Rebolledo Urcádiz advirtió que la falta de una licencia inicial genera una cadena de irregularidades que afecta el funcionamiento interno de los hospitales.

“Si no la tienen, empiezan a tramarse todo”, expresó al referirse a la licencia sanitaria base.

Otro factor relevante es que la licencia para actos quirúrgicos es federal, por lo que debe ser autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

“Nosotros los acompañamos para que logren que esta licencia se las otorgue la COFEPRIS”, puntualizó.

El funcionario destacó que el enfoque de la dependencia es correctivo y preventivo, con el fin de evitar riesgos mayores a la población usuaria de servicios médicos privados.

La regularización, insistió, no solo es un trámite administrativo, sino una condición indispensable para garantizar atención médica segura.