Rompen límites y ganan independencia: personas con discapacidad motriz superan barreras con “Poder Sobre Ruedas” en Tampico

La alcaldesa porteña informó que para junio se proyecta una nueva capacitación del programa Vida Independiente para 30 personas más

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Quince personas con discapacidad motriz demostraron que la falta de movilidad no es sinónimo de dependencia, al participar en el programa “Poder Sobre Ruedas”, una capacitación intensiva que les permitió adquirir técnicas para desplazarse de manera autónoma y segura en entornos con escaleras, rampas y obstáculos urbanos.

Durante tres días, Lourdes Guadalupe Narcia Orozco, originaria de Chiapas; Gerardo Sierra Espinabarros, de Guerrero y Juan Antonio González, de la Ciudad de México, instructores certificados en el manejo de sillas de ruedas, capacitaron a personas de distintas edades en las instalaciones de la Expo Tampico, como parte del programa impulsado por la Asociación Civil Vida Independiente.

Entre las beneficiarias se encontraba Cynthia Loaiza, colaboradora en la Sala de Regidores del Ayuntamiento de Tampico, quien demostró técnica, equilibrio y postura al descender cerca de 30 escalones con apoyo de una persona, evidenciando los avances logrados en pocos días de entrenamiento.

“Con la práctica es súper facilísimo… llevamos tres días: lunes, martes y hoy miércoles, un intensivo. Estuvo padrísimo; los instructores están capacitados, son personas muy preparadas para enseñarnos todas las técnicas para bajarnos y ser completamente independientes en cualquier tipo de barrera que exista”

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, expresó que el respaldo del DIF Tampico y de la sociedad civil organizada es clave para que las personas con discapacidad motriz accedan a una movilidad digna y funcional.

“Estar preparados; muchos de ustedes ya tenían la petición hecha y de esta manera invitamos a otros tampiqueños que se encuentran en esta situación a que se acerquen al DIF. En junio vamos a hacer otra capacitación; hoy llega esta oportunidad de favorecer a 15 personas”

Por su parte, la presidenta del DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, recordó que gracias a la generosidad de Santiago Velázquez Duarte, presidente de la Asociación Vida Independiente en México, representado en esta ocasión por su hermana María, en 2025 se entregaron 22 sillas de ruedas, además de reconocer la colaboración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, representada por Delfino Gómez Escobar.

“Han recibido el curso de capacitación; ellos mismos armaron sus sillas, están personalizadas de acuerdo a sus medidas y diagnósticos, y tuvieron tres días de capacitación intensa. Este espacio de la Expo les permite utilizar rampas, escaleras, subir y bajar»

La alcaldesa porteña informó que para junio se proyecta una nueva capacitación del programa Vida Independiente para 30 personas más, por lo que exhortó a quienes requieran este apoyo a presentar su documentación en el sistema DIF Tampico.

Finalmente, recordó que además de las sillas de ruedas entregadas el año pasado, se contempla otorgar 10 motocicletas adaptadas, lo que refuerza el compromiso de avanzar hacia una ciudad más incluyente, donde la discapacidad no sea un límite para la autonomía.