Se hunde camión en Madero

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un camión de volteo se hundió en un socavón formado en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, mientras transportaba una carga de arena. Jesús Germán Ponce, comandante de Bomberos de Ciudad Madero, informó que el hundimiento ocurrió en el cruce de las calles Guayaquil y Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el pavimento colapsó repentinamente y más de la mitad de la unidad quedó atrapada dentro del hundimiento.

El incidente no registró personas lesionadas, ya que el conductor logró salir por su propio pie.

El área fue acordonada y se suspendió la circulación para evitar vibraciones, mientras se realizaban maniobras de evaluación y estabilización del terreno. Además, se utilizó maquinaria pesada para iniciar las labores de extracción de la tolva y prevenir un colapso mayor en la vialidad afectada.

Durante el incidente se registró derrame de diésel sobre la carpeta asfáltica, el cual fue contenido por Bomberos, sin que representara riesgo adicional. Vecinos del sector reportaron haber escuchado un fuerte tronido seguido de un estruendo, instantes antes de que el vehículo quedara hundido.

Se presume que el reblandecimiento del terreno y el peso de la unidad provocaron el colapso del pavimento.