Trump amenaza con fuerza a Irán y asegura que su flota está lista para actuar

Esta mañana el presidente de Estados Unidos anunció que una "armada masiva" se dirige hacia Irán, encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln

Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red Truth Social para anunciar cómo es que la fuerza naval de Estados Unidos se moviliza «rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito», se moviliza rumbo a Irán, señalando que es más grande que la flota que se envió con anterioridad a Venezuela.

Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario. Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo — sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes.

Agregó: «El tiempo se acaba, es realmente esencial. Como le dije a Irán una vez: «¡Lleguen a un trato!» No lo hicieron y hubo la «Operación Martillo de Medianoche», una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder. ¡Gracias por su atención a este asunto!».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO