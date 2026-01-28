VIDEO: Aficionados mueren al chocar de frente contra un camión, se dirigían a un partido de futbol en Francia

El conjunto del Olympique de Lyon dio a conocer que se realizará un homenaje a las víctimas durante su encuentro contra el PAOK Salónica

El mundo del futbol se encuentra de luto luego de que siete aficionados del PAOK Salónica de Grecia perdieran la vida y tres más resultaran heridos tras ser víctimas de un fatídico accidente de tránsito en donde el vehículo en el que viajaban se estrelló de frente con un camión cisterna.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 27 de enero en el condado de Timis al oeste de Rumanía cuando el grupo conformado por 10 hinchas griegos se dirigían a la ciudad de Lyon, en Francia para asistir al partido del PAOK contra Olympique de Lyon de la Europa League que se llevará a cabo el jueves.

En un video captado por la cámara de seguridad de un vehículo y posteriormente difundido en redes sociales se puede ver el momento exacto del accidente, mismo que sucedió luego de que el minibús en donde viajaban los hinchas invadiera el carril contrario, impactando al camión con tal fuerza que el vehículo quedo pulverizado al instante.

Tragedia en Rumania 🇷🇴, cuando unos hinchas del PAOK 🇬🇷 viajaban a Francia 🇫🇷 a ver a su equipo!

Hubo 7 muertes y 3 heridos graves. Los hinchas griegos que viajaron, decidiendo volver para Grecia tras el hecho.

https://t.co/ZoTdIjQfC6 — Multi Hincha Mundial (@multihincha) January 27, 2026

Realizarán homenaje a hinchas del PAOK

A través de sus redes sociales el PAOK Salónica expresó su consternación ante el trágico accidente, mandando su pésame a los familiares de los aficionados fallecidos además de que se comprometieron a que los lesionados tendrán la mejor atención médica posible.

«Nuestros pensamientos también están con los heridos, que están librando su propia batalla. Haremos todo lo posible para garantizar que tengan la mejor atención médica posible, nos aseguraremos de que regresen a casa rápidamente, siempre estaremos a su lado.», escribió él PAOK.

Por su parte el Olympique de Lyon se sumó a las condolencias y por medio de un comunicado informó que se llevará a cabo un homenaje a las víctimas del accidente durante su partido contra el PAOK Salónica que se realizará próximo 29 de enero en las inmediaciones del Groupama Stadium.

Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει. Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η… pic.twitter.com/7OsUpzG0GW — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO