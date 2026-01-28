VIDEO: Arath de la Torre salió corriendo de ‘Hoy’ al enterarse que su hija fue hospitalizada

El conductor de televisión explicó que tuvo que abandonar el programa al enterarse del problema de salud de su hija

La mañana de este miércoles 28 de enero el conductor del «programa Hoy», Arath de la Torre, generó preocupación entre los televidentes al confirmar que tuvo «salirse corriendo» del matutino después de enterarse que su hija presentó un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada.

Hace unos minutos, en pleno matutino en vivo, Arath de la Torre, uno de los máximos referentes en Televisa, se tomó unos minutos para dar más detalles de lo que ocurrió el día de ayer, martes 27 de enero, cuando de manera inesperada tuvo que salir corriendo del programa.

Arath de la Torre sale corriendo del programa Hoy

Durante los primeros minutos al aire de este miércoles 28 de enero, Arath de la Torre, se sinceró ante las cámaras del «programa Hoy» para informar que su hija Gala de la Torre, presentó un problema de salud y fue hospitalizada. Los hechos ocurrieron el día de ayer.

Ante esta situación, el ex participante de «La Casa de los Famosos México» dijo que se vio obligado a salir del matutino de manera inesperada, pero afortunadamente la salud de su hija le permitió reincorporarse este día. El famoso aprovechó el espacio para enviarle un saludo a Gala de la Torre.

¿Qué le pasó a la hija de Arath de la Torre?

Frente a sus compañeros, Arath de la Torre dijo que su hija, Gala de la Torre, fue operada de la apéndice y salió bien. El conductor del «programa Hoy» agradeció la atención de los médicos y el apoyo que les han brindando ante esta situación.

«Le quiero mandar un saludo especial a mi hija que está en el hospital, ayer la operaron de la apéndice y salió bien. Gala querida te mando un beso, te amo, a mi mujer que la está cuidado y a todos los doctores agradecerles», dijo.

En la parte final del reporte, Arath de la Torre le deseó una pronta recuperación a su hija; además, dijo que el día de ayer salió corriendo del matutino pues quería ver a Gala de la Torre. El famoso apuntó que su prioridad siempre serán sus hijos.

«Mi amor, te amo, recupérate pronto. Por eso me salí corriendo ayer, era ir a ver a mi hija. Primero, lo primero, cuiden a sus hijos», explicó.

