28 enero, 2026

VIDEO: «Asesino», le gritaron estudiantes a Felipe Calderón durante conferencia en París

El expresidente de México participó en una serie de pláticas en el Instituto de Estudios Políticos de París

Vaya recibimiento el que tuvo el expresidente de México, Felipe Calderón durante una conferencia en París, pues los estudiantes lo abuchearon cuando lo presentaban previo a la ponencia.

“Asesino, asesino, lárgate” se escucha gritar a los estudiantes cuando el presentador da la bienvenida al exjefe del Ejecutivo mexicano. Con cara de sorpresa, el político sólo mueve la cabeza en señal de rechazo.

El político mexicano fue invitado a participar en pláticas organizadas por el Instituto de Estudios Políticos de París.

Tunden a Felipe Calderón en París
Durante su sexenio, Felipe Calderón encabezó una dura guerra contra el narcotráfico. Desde el año 2007 se desató un enfrentamiento entre el gobierno y los grupos delictivos, y en paralelo una lucha armada entre cárteles, que ha dejado más de 50 000 muertos.

