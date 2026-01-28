VIDEO: Avión que había desaparecido fue localizado sin sobrevivientes en Colombia

La aerolínea estatal Satena había informado que trabaja en conjunto con las autoridades aeronáuticas para ubicar la nave que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el Norte de Santander en Colombia

Luego de que se diera a conocer la desaparición de un avión con 15 personas a bordo en Colombia, fue la misma tarde de este miércoles 28 de enero que se confirmó la localización de la aeronave sin que hubiera sobrevivientes. Los primeros reportes apuntan a que se estrelló.

La aerolínea estatal Satena, que había reportado en primera instancia la desaparición de la aeronave, informó que trabaja en conjunto con las autoridades aeronáuticas para dar con la ubicación de la nave que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el Norte de Santander en Colombia.

El accidente ha ocurrido en Curasica, zona rural del municipio de Playa de Belén (Norte de Santander), en la región del Catatumbo. Entre las 15 personas fallecidas se encuentran el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, y Carlos Salcedo, candidato a la misma curul de paz.

El país está de luto.

La ministra @maferojas confirma, con profundo dolor, el fallecimiento de las 15 personas que se encontraban a bordo de la aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, luego de ser localizada en el área de búsqueda. pic.twitter.com/maw9Qqd8PB — MinTransporte (@MinTransporteCo) January 28, 2026

Gustavo Petro envía condolencias a las víctimas de avionazo

El accidente ha sido confirmado por el Puesto de Mando Unificado (PMU) integrado por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte tras conocerse la desaparición de la aeronave. Entre las víctimas también se encontraban integrantes del equipo de los políticos y dos pasajeros particulares.

La última comunicación con la avioneta, de acuerdo con reportes de autoridades de Colombia, fue alrededor de las 11:54 horas (horario local), con un aterrizaje programado en Ocaña a las 12:05 horas. El vuelo de Satena se accidentó en su descenso hacia Ocaña.

El presidente Gustavo Petro ha publicado un breve mensaje en X: “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”

Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD. https://t.co/JaIf2t8yrR — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

