VIDEO: Conductora de tv se vuelve viral por intentar «robar» un bikini en transmisión en vivo

Aunque en redes sociales cancelaron a la conductora por su comportamiento, la historia tuvo un final inesperado cuando la dueña de la tienda no dudó en confrontarla, pero todo terminó entre risas

Una conductora argentina se volvió viral en redes sociales tras “robarse” un bikini de una tienda departamental segundos después de realizarle una entrevista a la dueña de la tienda; sin embargo, la historia tuvo un final no tan feliz para la presentadora de televisión, quien tuvo que regresarse a pagar o devolver el traje de baño que le había gustado.

Aunque muchos aseguran que se trató de una broma, ya que este suele ser el humor de la famosa para sus entrevistas para después regresar con sus entrevistados como si nada, las imágenes virales le han traído una ola de críticas en redes sociales por el supuesto robo de un bikini con estampado de animal print que minutos antes había dicho que le gustaba.

En el video que se está haciendo viral en redes sociales se muestra a la conductora realizando una entrevista con la dueña de una tienda de bañadores en Recoleta, Argentina, aprovechando las altas temperaturas de la temporada.

Durante la conversación la empresaria le mostró algunos de los artículos que tiene a la venta en su tienda, cuando de pronto la notera le dijo de forma directa: “A ver, véndeme algo, a ver, o regalame algo”, hasta que la conversación llegó a los trajes de baño, que fue el momento en el que ocurrió toda la polémica viral.

Luego de varios minutos de charla, la presentadora le hizo saber a la vendedora que dentro de sus trajes de baño favoritos estaba un bikini con estampado de jirafa para preguntar cuánto cuesta; inmediatamente la mujer dijo que se encontraba de descuento, pero el precio final no le fue suficiente a la famosa.

Ante ello se despidió de beso de la dueña con un, “fue un placer, hasta luego”. Pero lo más llamativo fue que en ningún momento soltó el traje de baño. Así continuó con su camino, no sin antes despedirse de una empleada, para salir por la puerta grande con el bañador y una vez fuera hizo algunas señales para dirigirse a la vendedora.

“Vale, me la llevo. Bueno, mirar qué lindo. Señores, me acaban de regalar este bikini, estoy de muy buen humor”, dijo.

El momento cada vez se volvió más surreal, pues al salir a la calle y pronunciar las palabras anteriores, una mujer que iba de transeúnte pensó que el bañador era para ella, lo que ocasionó que se quedaran conversando y que la dueña del negocio pudiera salir y confrontar a la presentadora.

"Chorra" Porque una notera de TN se quiso robar una bikini en vivo. pic.twitter.com/xFhEMoKMrC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 28, 2026

“¿La vino a buscar (a la prenda)?”, cuestiona seguido de un “claro”, de la emprendedora, quien entre risas trajo de nuevo a la presentadora a la tienda. Ella, finalmente sentenció:

“Fui feliz por dos minutos, pero bueno, fueron dos minutos que valen la pena”.

Luego de que las imágenes se volvieron virales en redes sociales, el debate se encendió entre los internautas, ya que mientras algunos lamentaron el comportamiento de la conductora, otros aseguraron que siempre fue humor, mientras que unos más recordaron que esta dinámica no es nada nueva, ya que la conductora suele bromear de esta manera con sus entrevistados, pero aseguran que nunca les ha robado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO