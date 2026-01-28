Vivienda para el Bienestar avanza; inicia entrega en Yucatán con meta de 70 mil casas

La inversión total asciende a 42 mil millones de pesos, beneficiará a 252 mil personas y generará 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos.

El programa Vivienda para el Bienestar avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas a nivel nacional y este miércoles inició formalmente la entrega en Yucatán, entidad cuya meta sexenal se amplió de 19 mil 500 a 70 mil viviendas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante enlace desde Palacio Nacional.

Desde la conferencia matutina, la mandataria encabezó la entrega de las primeras 64 viviendas del desarrollo San Marcos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Mérida, y anunció que cada miércoles se realizarán enlaces similares para dar seguimiento a la política habitacional federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se desarrollarán 10 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda y 60 mil mediante el Infonavit, de las cuales 37 mil 307 ya se encuentran en obra, con un avance de 53.3 por ciento.

La inversión total asciende a 42 mil millones de pesos, beneficiará a 252 mil personas y generará 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos. Además, se prevé la entrega de 6 mil escrituras y el otorgamiento de 4 mil 500 créditos de mejoramiento en los próximos cinco años.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas y que, a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán de manera mensual 134 casas.

Señaló que en el estado ya están contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en municipios como Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, con obras iniciadas en 13 mil viviendas. Además, se revisan 15 proyectos adicionales para 20 mil 500 casas, lo que permitirá iniciar este año el 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en Yucatán.

En materia de regularización crediticia, se informó que en Yucatán se reestructuraron más de 136 mil créditos impagables: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducciones en intereses, mensualidades y montos totales.

El gobernador Joaquín Díaz Mena subrayó que Vivienda para el Bienestar representa un acto de justicia social al garantizar viviendas dignas y certeza jurídica a miles de familias que durante años carecieron de acceso a una casa propia.