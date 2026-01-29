Agricultura y Verde Valle acuerdan compra de frijol a precio justo

Como parte del convenio, la empresa se comprometió a adquirir todo el frijol que consuma durante este año agrícola

Ciudad de México.— La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la empresa Verde Valle firmaron un acuerdo para garantizar la compra de frijol mexicano a precio justo, en beneficio de productoras y productores de pequeña y mediana escala del país.

Como parte del convenio, la empresa se comprometió a adquirir todo el frijol que consuma durante este año agrícola, correspondiente al ciclo que concluye en agosto de 2026, exclusivamente a productores nacionales, a través de sus sistemas de comercialización ya establecidos.

El acuerdo fue suscrito por el titular de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán, y el director general de Verde Valle, Germán Rosales Wybo, quienes trazaron una hoja de ruta para fortalecer la compra directa del grano bajo esquemas transparentes y verificables.

Las autoridades informaron que el precio pagado estará por encima de los niveles prevalecientes en las zonas productoras, reconociendo los costos reales de producción y garantizando la viabilidad económica de las y los agricultores.

AGRICULTURA explicó que en el precio final al consumidor se consideran costos asociados al acopio, transporte, almacenamiento, selección, empaque, logística, distribución y financiamiento.

“Reiteramos nuestro compromiso con la calidad del frijol mexicano y con las y los productores de nuestro país”, expresó Rosales Wybo.

Por su parte, Berdegué Sacristán destacó que la adhesión de una empresa de esta magnitud fortalece la estrategia nacional: “Nos ayuda mucho que una empresa tan importante se sume a la comercialización justa del frijol, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum; es una expresión de confianza porque todos necesitamos de todos”.

El convenio se integra al Plan de Autosuficiencia del Frijol, incorporado al Plan México, cuyo objetivo es garantizar el abasto nacional de este alimento básico y fortalecer la soberanía alimentaria del país. Con ello, se avanza en el cumplimiento de los compromisos 62 y 64 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

AGRICULTURA reconoció a Verde Valle por su compromiso con la prosperidad compartida y con el campo mexicano, al impulsar la actividad agrícola, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades rurales mediante una comercialización justa.