Aire ártico regresa a sacudir a Tamaulipas este fin de semana

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Un nuevo frente frío, impulsado por una masa de aire ártico, ingresará a Tamaulipas a partir de este viernes, provocando un descenso significativo en las temperaturas que se intensificará durante el sábado y domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por Protección Civil del Estado.

El sistema frontal no solo traerá consigo ambiente gélido, sino que además estará acompañado por un flujo de humedad que incrementará la probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras entre el domingo y el lunes, principalmente en distintas regiones del estado.

Según los valores mínimos estimados, las condiciones más severas se registrarían en la zona norte, donde los termómetros podrían descender hasta entre 2 y 6 grados centígrados.

En la región centro, se anticipan mínimas de 4 a 8 grados, mientras que en la zona cañera se esperan temperaturas de 8 a 12 grados.

Para el sur del estado, el pronóstico indica un ambiente frío a fresco, con valores mínimos que oscilarían entre 9 y 13 grados centígrados.

En tanto, el Altiplano tamaulipeco resentiría con mayor fuerza los efectos del aire ártico, con temperaturas que podrían caer hasta -1 grado, con máximas apenas de 3 grados, generando condiciones de heladas.

Ante este escenario, Protección Civil Tamaulipas exhortó a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente por la combinación de frío y lluvias que podrían generar condiciones de riesgo durante el fin de semana.