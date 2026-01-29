COMAPA SUR realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Altavista

Estas labores se desarrollarán a lo largo de un periodo continuo de aproximadamente 14 horas

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante el próximo sábado por la noche y la madrugada del domingo, COMAPA SUR llevará a cabo trabajos intensivos de mantenimiento en la planta potabilizadora Altavista, como parte del programa permanente de mejora y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Estas labores se desarrollarán a lo largo de un periodo continuo de aproximadamente 14 horas, tiempo durante el cual personal técnico especializado realizará acciones clave como la limpieza de ductos y filtros, así como el mantenimiento de equipos y válvulas que forman parte esencial del proceso de potabilización y distribución del agua.

El objetivo de este esfuerzo prolongado y coordinado es optimizar el funcionamiento de la planta y seguir garantizando a la población un servicio más eficiente, seguro y de calidad, con beneficios directos para miles de usuarios de la zona conurbada.

Derivado de estos trabajos, podrían presentarse variaciones en la presión del agua, intermitencias o inestabilidad temporal en el suministro en algunas colonias del sur de Tampico y de Ciudad Madero.

Por ello, se invita a la ciudadanía a tomar previsiones y a mantenerse atenta a la información que se difundirá a través de los canales oficiales del organismo.