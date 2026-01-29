Con diferencias, pero unidos

A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES

Aunque hace apenas unos meses se daba por hecho que el bloque oficialista integrado por Morena, el Partido Verde (PV) y el Partido del Trabajo (PT) se había roto en Tamaulipas, ayer la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que mantendrán la alianza el próximo año.

Eso, desde luego, no significa que no existan diferencias profundas en algunos temas, como ciertos aspectos de la reforma electoral que pretende impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes, tanto el Partido Verde como Morena habían hecho públicos sus desencuentros, particularmente cuando se abordó el tema de la iniciativa para evitar el nepotismo en elecciones, así como la reelección.

Sin embargo, y aunque la declaración tripartita emitida ayer por los partidos del bloque oficialista afirma que la alianza está más firme que nunca, las diferencias de opinión persisten.

De entrada, es comprensible que la alianza de los tres partidos asegure que no hay fracturas que pongan en riesgo sus posibilidades de repetir los éxitos electorales el próximo año.

No obstante, no puede soslayarse que, a pesar de haber reiterado su compromiso de mantener esa alianza rumbo al proceso electoral de 2027, la motivación principal es conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Eso es lo que hay que tener claro para tratar de entender por qué, pese a los choques que han tenido los tres partidos por su postura frente a los temas mencionados, han decidido que nuevamente irán juntos.

Obviamente, la idea es continuar unidos para alcanzar ese objetivo común, pues seguramente han evaluado que existe el riesgo de no conseguir con la misma facilidad los resultados obtenidos en 2024.

Como consecuencia natural del ejercicio del poder, siempre hay un desgaste para los gobernantes, y ese es un factor que preocupa a cualquiera.

Tomando en cuenta que, pese a la alta popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la imagen de los tres partidos oficialistas no es precisamente la mejor entre la ciudadanía, la decisión de mantener la alianza debe entenderse como una acción pragmática.

Como se ha dicho, aunque mantienen desencuentros y no comparten posturas en temas políticamente relevantes, los partidos del bloque oficialista piensan más en conservar los beneficios de la mayoría legislativa que en aumentar su competitividad o en ser vistos como verdaderas opciones de gobierno por los ciudadanos.

¿Qué va a pasar en Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo, donde los choques entre Morena y el Verde han sido más evidentes y fuertes?

Seguramente nada extraordinario, pues, como se ha comentado, en aras de mantener los beneficios siempre pueden sacrificarse los principios.

MADERO CONSTRUYE INFRAESTRUCTURA CON SENTIDO SOCIAL

En Ciudad Madero empieza a tomar forma una idea que refleja el interés por construir infraestructura con sentido social.

Un ejemplo claro es el proyecto del parque lineal de la colonia Adriana González de Hernández, también conocida como El Chipús.

Se trata de una obra pensada para impactar en la convivencia, en el uso del espacio público y, en consecuencia, en la calidad de vida de quienes habitan esa zona.

El alcalde Erasmo González Robledo confirmó la consolidación de este proyecto, que abarcará 2.3 kilómetros, una dimensión poco común para un parque de carácter vecinal.

Lo relevante no es solo la extensión, sino el sentido que se le ha dado desde el diseño y el impacto positivo que puede generar en la vida cotidiana de la gente.

Durante la conferencia mañanera número 70 de esta semana, Erasmo informó que el proyecto ejecutivo se encuentra en una fase avanzada, lo cual resulta significativo si se toma en cuenta que durante años esta colonia vio pasar anuncios sin concreción.

Por primera vez, el gobierno municipal se propone materializar una obra largamente anhelada por las familias de ese sector.

En los próximos días se realizará una reunión de trabajo con directivos de Petróleos Mexicanos para revisar el proyecto y definir las etapas de ejecución.

Esto se debe a que el parque se desarrollará sobre el derecho de vía de Pemex, sin afectar propiedades particulares.

Ese detalle técnico elimina posibles conflictos sociales y abre la puerta a una intervención ordenada.

El parque lineal contempla áreas para mascotas, andadores para ejercitarse, alumbrado solar y dos calles laterales con pavimento de concreto asfáltico.

Se trata de elementos que responden a las necesidades de brindar seguridad, movilidad y espacios de encuentro.

La inversión conjunta de la Federación, el Gobierno del Estado y el municipio confirma que hay voluntad institucional para transformar un sector que lo requiere.

Erasmo ha subrayado también la importancia de la participación ciudadana, pues más de mil habitantes han sido consultados mediante una encuesta para conocer sus hábitos, su interés en actividades artísticas y culturales, e incluso su disposición a participar en el mantenimiento del parque.

El plan será presentado al Cabildo para su aprobación y, de acuerdo con lo anunciado, la obra podría iniciar en el segundo bimestre de 2026.

Así, el parque lineal de la colonia Adriana González se sumará a otras acciones del gobierno municipal que buscan responder, con hechos y no con discursos, a las necesidades de las familias maderenses.

Aquí, la infraestructura no solo ordena el espacio: también contribuye a la reconstrucción del tejido social.

