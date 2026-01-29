Conductor dormita y se impacta con camión de la Pepsi

La parte frontal del carro particular quedó dañada debido al impacto.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por dormitar unos segundos, el conductor de un coche perdió el control del volante para luego estrellarse contra un camión refresquero estacionado.

El aparatoso accidente tuvo lugar en la avenida Rosalío Bustamante en Tampico, a unos metros de la central de autobuses.

El coche es un Mitsibishi Galant en color negro, con placas del estado de Tamaulipas.

Cuando circulaba sobre esa avenida, el autor dormitó unos segundos lo que hizo que ya no tuviera control sobre la unidad y a la altura de un hotel, se estrelló con fuerza contra un camión de la empresa Pepsi que estaba estacionado.

El conductor fue atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas ya que presentaba algunos golpes.

Momentos después, el hombre se retiró del sitio.

Los voluntarios ayudaron en la vialidad mientras llegaban elementos de Tránsito de Tampico.