Crearían la UMA para cocodrilos en González

La propuesta busca ofrecer una solución integral al crecimiento de la población de saurios, mediante un esquema regulado que permita su conservación y control

Por Cynthia Gallardo

Expreso La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de atender de manera ordenada la presencia de cocodrilos, especie protegida en Tamaulipas, autoridades estatales analizan la creación de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en el municipio de González, informó Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva del estado.

«Se considera viable la creación de UMAS de cocodrilos por ahí en algunos municipios hemos platicado con los alcaldes hay la viabilidad para que puedan impulsar… En González, parte del sur en González hay esa gran voluntad para llevar a cabo la creación de este tipo de UMAS”.

El funcionario explicó que la propuesta busca ofrecer una solución integral al crecimiento de la población de saurios, mediante un esquema regulado que permita su conservación y control, al tiempo que se promueve la participación de la iniciativa privada.

“Específicamente sería solamente una UMA; estamos trabajando en la promoción para involucrar al sector económico y al sector privado en la creación de nuevas UMAS”.

García Reyes recordó que actualmente en Tamaulipas solo existe una Unidad de Manejo de Cocodrilos, operada por la cooperativa “Jacinto Canek” en el municipio de Villa de Casas, la cual funge como referencia en el manejo responsable de esta especie.

Indicó que en junio de 2025, en dicha UMA se capacitó a elementos de corporaciones de seguridad y auxilio provenientes del sur del estado y de otros municipios, con el fin de fortalecer los protocolos de actuación ante la presencia de cocodrilos en zonas habitadas.

Para concluir expresó que la creación de una nueva UMA permitiría mejorar la atención de reportes ciudadanos, reducir riesgos para la población y garantizar la protección de una especie emblemática, bajo un esquema técnico, legal y sustentable.