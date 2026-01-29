Crece economía de Tamaulipas 3.1% en 2025

Tamaulipas desafía el estancamiento nacional y crece 3.1% en 2025

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas logró colocarse entre los estados con mejor desempeño económico del país durante el tercer trimestre de 2025, en un contexto nacional de crecimiento lento y retrocesos en varias entidades industriales. Así lo confirma el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, publicado el 29 de enero de 2026, que mide cómo se mueve la economía de cada estado.

De acuerdo con este indicador, la economía tamaulipeca creció 3.1 por ciento a tasa anual, es decir, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este avance es relevante porque el promedio nacional fue de apenas 0.8 por ciento, lo que significa que Tamaulipas creció casi cuatro veces más que el conjunto del país.

El resultado cobra mayor peso al compararse con otros estados del norte que tradicionalmente lideran la actividad industrial. Mientras Tamaulipas avanzó, Nuevo León registró una caída de -1.4 por ciento y Coahuila retrocedió -3.0 por ciento, lo que refleja un freno en sus economías durante el mismo trimestre.

La principal razón del buen desempeño de Tamaulipas fue la industria. Las llamadas actividades secundarias, que incluyen la manufactura, la construcción, la minería y la generación de electricidad, crecieron en el estado 5.8 por ciento en un año. A nivel nacional, este sector prácticamente no avanzó, con un crecimiento promedio de solo 0.2 por ciento.

Este impulso industrial no solo benefició al estado, sino que tuvo impacto a nivel país. Tamaulipas aportó 0.18 puntos porcentuales al crecimiento total de las actividades secundarias nacionales, una contribución relevante en un periodo donde varias economías estatales restaron dinamismo al sector.

El contraste es claro al revisar los datos de otros polos industriales. En el mismo periodo, la industria de Nuevo León cayó -3.8 por ciento, la de Coahuila -5.6 por ciento y la del Estado de México -3.9 por ciento, lo que indica que parte de la actividad industrial se sostuvo o creció en entidades como Tamaulipas.

Otro factor clave fue el fuerte repunte del sector primario, es decir, las actividades relacionadas con el campo, la ganadería y la pesca. En Tamaulipas, este sector creció 22.3 por ciento en comparación anual, un incremento muy por encima del promedio nacional, que fue de 3.9 por ciento.

Este crecimiento coloca al estado entre los de mejor desempeño en actividades primarias durante el trimestre. Incluso superó a entidades con gran tradición agrícola como Sinaloa, que creció 5.1 por ciento, y Michoacán, con 7.9 por ciento, lo que muestra un dinamismo excepcional del campo tamaulipeco.

En el corto plazo, la economía estatal también mostró estabilidad. Al comparar el tercer trimestre de 2025 con el segundo trimestre del mismo año, Tamaulipas registró un crecimiento de 0.7 por ciento, un dato positivo en un periodo donde varios estados industriales presentaron retrocesos.

Por ejemplo, en esa comparación trimestral, Baja California tuvo una caída de -1.5 por ciento y Nuevo León de -1.2 por ciento, lo que refuerza la idea de que Tamaulipas logró mantener una tendencia positiva pese al entorno económico complicado.

El único punto débil del reporte aparece en el sector servicios. Las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, turismo y otros servicios, registraron en Tamaulipas una caída de -0.9 por ciento, mientras que el promedio nacional mostró un crecimiento de 1.1 por ciento.

Aun con esta debilidad, el balance general del ITAEE muestra que Tamaulipas logró crecer gracias a su capacidad productiva, especialmente en la industria y el campo. Estos sectores compensaron la caída en servicios y permitieron que la economía estatal avanzara muy por encima del promedio nacional, destacando frente al estancamiento de otros estados del noreste.