De mucha validez asalto al equipo de prensa de la Presidenta Claudia

Glosas/ Miguel Garay Ávila

El asalto en El Huizache, SAN Luis Potosí al equipo de Comunicación de la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM tiene un gran valor, un gran significado, una gran ventaja para la sociedad común.

Y no, no es regocijo por el asalto, por la consumación de ese delito, por haber estado en peligro el personal atracado.

Es la ventaja para la sociedad haber ocurrido ese asalto, para que las altas esferas del Gobierno Federal no tengan ninguna narrativa alegre de que en México ha bajado el delito.

Los ratos que no actúa delincuencia contra el ciudadano es cuando están descansando, que están desvelados o que están comiendo, porque asaltan, roban y matan sin temor alguno a la hora que quieren con solo un tramo carretero sin vigilancia y sin importarles que muchas personas los observen.

Cuantas veces tras sufrir un asalto la víctima o victimas al encontrar una patrulla dice “aquí a cinco kilómetro nos asaltaron”.

Y no es que deba estar una patrulla vigilando cada kilómetro, sino que falta dureza de actuación de parte de la autoridad para poder hacer que la delincuencia no se atreva a realizar sus actividades ilícitas.

La comunidad conocida como El Huizache, San Luis Potosí, muy cercana a los límites con Tamaulipas, no es un lugar tan solitario.

Es muy transitada esa carretera que comunica las ciudades de San Luis Potosí y Matehuala y en esa zona de El Huizache confluye la carretera a Tula, Tamaulipas.

Ya no hay pero que valga. La delincuencia sigue en todo su apogeo, no merma en ninguna parte del país, al contrario, cada día toma más control según se palpa en el sentir ciudadano, para atajar al crimen organizado al Gobierno Federal le falta mucho más acción.

Oigo, miro y digo.- Desde ayer tarde, anoche y esta madrugada de jueves, la lideresa obrera fronteriza SUSANA PRIETO TERRAZAS está alertando que los trabajadores estén muy atentos en sus centros de trabajo ante el riesgo de que gran cantidad de empresas cierren en toda la franja norte e incluso las que están más al interior de nuestro país, a raíz de desacuerdos económicos en esos consorcios empresariales en Estados Unidos.

SUSANA fue la que horas antes supo y divulgó del cierre de empresas en Tijuana, Ciudad Juárez y Tridonex en Matamoros apenas hace unos días, es decir, está bastante enterada de los problemas en las maquiladoras.

LA SEÑORA DORADA

NOS CUENTAN que emulando en sus mejores tiempos a Paulina Rubio “La Chica Dorada”, la ex Secretaria de Finanzas en el Estado y antes ex Diputada Federal ADRIANA LOZANO llegó con pelo amarillo, vestido dorado y relucientes botas doradas al evento solemne para conmemorar el bicentenario de la fundación de Matamoros, suceso ocurrido ayer miércoles en el Colegio San Juan Siglo XI, que a su arribo a tal evento más de una persona no dudó en describirla como “La Señora Dorada”.

Y OLGA LA ESCANDALOSA

Y muy a su estilo escandaloso para llamar la atención, creerse muy querida y aprovechar cuanto evento ajeno haya para promocionarse, así llegó la Senadora OLGA SOSA al mismo evento solemne en Matamoros, pero amarga sorpresa se llevó, el maestro de ceremonias ni siquiera la mencionó entre los asistentes distinguidos.

Fue hasta que en su uso de la palabra, el Alcalde JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA la citó y agradeció su presencia.

CARMEN LILIA CANTUROSAS

Nada que verlos los falsos espectáculos de dicha Senadora, con la personalidad, carisma y ejemplo de gran trabajo de la Alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, para quien todavía retumban las alabanzas tras la visita a esa ciudad el sábado y domingo pasado de la Presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y del Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA.

PREMIO TURÍSTICO A TAMPICO

Y en Tampico quien se mostró ayer muy contenta fue la Alcaldesa MÓNICA VILLARREAL, al serle entregado el premio internacional “Excelencia Turística 2025”, de manos de KARIME CÁMARA CHAIN que como Secretaria de Turismo del Gobierno Municipal jaibo, fue a recibirlo recientemente en Madrid, España.

Mi correo: glosasgaray@gmail.com