Dura cuesta de Enero; caen ventas 30%

Comerciantes locales advierten que el impacto de la cuesta de Enero ha prolongado la caída en ventas, por lo que esperan mejor cierre para el día del amor y la amistad

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La cuesta de enero en Ciudad Victoria se ha prolongado más de lo previsto, lo que ha provocado una caída superior al 30 por ciento en las ventas del comercio local, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Federico González Sánchez.

El dirigente empresarial señaló que este comportamiento se presenta año con año; sin embargo, en esta ocasión el impacto ha sido mayor, por lo que confían en que el cierre de mes y de quincena, así como el inicio de febrero y la celebración del Día del Amor y la Amistad, permitan una recuperación gradual.

“Somos conscientes de que la cuesta de enero siempre nos pega, pero esperamos que con el cierre de mes y quincena las ventas repunten y que en febrero, con el 14 de febrero, se reactiven las promociones y el consumo”, expresó.

Admitió que la cuesta de enero se extendió más de lo habitual, posiblemente por el desfase generado por el regreso a clases, lo que afectó aún más al sector comercio. A ello se sumaron las bajas temperaturas registradas en la capital del estado.

Insistió en que la afectación ha sido superior al 30 por ciento y confió en que febrero sea un mejor mes. Para ello, dijo, se implementarán programas y acciones conjuntas para incentivar la economía, entre ellas la reactivación del programa “Viernes Muy Mexicano”, con el objetivo de fortalecer promociones a nivel nacional.

González Sánchez comentó que se trabaja en un plan común para reactivar las economías de las zonas centro, sur y norte del estado. Respecto al cierre de algunos negocios, aclaró que no se cuenta con un registro preciso, ya que muchos no notifican a la CANACO, y consideró que el cierre de restaurantes como Applebee’s y Vips podría responder a dinámicas de desarrollo y llegada de nuevas empresas.