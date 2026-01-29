En gustos, se rompen géneros

Más vale pájaro en mano/Xóchitl Camargo

Es ésta una constante en términos generales; lo variable estriba en la expresión de dicha sentencia y en la interrupción de quienes la representan.

Al referir la música, cierto es que cada época cuenta con sus respectivos exponentes, quienes a modo de estandarte, enarbolan propuestas de emociones, de sentimientos, recordándonos momentos específicos de vida tanto grupales como individuales.

Es común a más de alguien decir: «!En mi época, sí que había música»…

Este artículo no pretende polemizar al respecto; como mucho, si se me permite, hacer una muy breve y en cierta forma parcial reseña, de aquellos legendarios intérpretes, hacedores de la antaño «Música Popular de Oro».

Hago especial énfasis a modo de humilde homenaje a la memoria de recuerdos entrañables vividos con mi padre, el otrora periodista Domingo A. Camargo, cuando la ejecución de entonces (años 80), un especial aparato de consola antigua, daba vida a los discos LP (Long Play de 33 1/3), incluso a los de revolución «45, por si fuera poco a una audiocassetera, acompañados por las respectivas frecuencias AM y FM, desde un potente sonido, todo ello enmarcado por una meticulosa obra de arte en madera fina a modo de mueble ornamental…

Todo un lujo el poder escuchar aquellos conciertos grabados en acetatos y cintas magnetofonicas!

Deleitados por el mejor instrumento de la creación: la voz humana! Y qué voces! Hugo Avendaño, con esa magia interpretativa de «Un viejo amor «, Sueño imposible», «Ojos españoles» y en lo personal, la más entrañable por estar dedicada a la abuela paterna: «Adiós Mariquita linda!»…

Por su parte, el tenor, Doctor Alfonso Ortiz Tirado con la impresionante versión de «Caminante del Mayab».

De la autoría del maestro Agustín Lara, «Un viejo amor» en la exquisita voz de Genaro Salinas, conocido como ‘el tenor de la voz de Oro», permanece a la fecha como todo un referente!, además de «Mi dicha lejana», «Mis noches sin ti», «A la orilla de un palmar»… Oriundos de Tampico, Tamaulipas, México, el propio Genaro Salinas, así como «Las hermanas Huerta «.

Otros himnos: «Vereda tropical» en voz de Lupita Palomares; «Amor perdido», obra del Maestro Gonzalo Curiel interpretado por Maria Luisa Landin.

Un legendario hacedor de Arte: lo recordamos más por sus participaciones en películas de la época del Cine de Oro Mexicano, aunque también incursionó en su calidad como intérprete: el gran Joaquín Pardave.

Maria Isabel Granda Largo, más conocida como Chabuca Granda, hizo inolvidables»La flor de la canela», «Fina estampa «.

En el panorama sudamericano, habría que resaltar a un poeta popular chileno: Tito Fernández, quien con gran ingenio creo «Hace unos días fuí a Santiago», que a modo chusco reflejaba la otrora vida de Chile como país incipiente en el modernismo.

Qué decir de las inigualables voces del Quinteto Contrapunto, de Venezuela.

Volviendo al escenario mexicano: Luis Alcaraz. Autor, intérprete, poeta. Por algunos recordado gracias a su ingeniosa participación en «El Club del Hogar», ejemplo antaño de la fina comedia televisiva, junto al genial Madaleno con su cubreropa de tela de trapear y Caralimpia, el payaso silencioso, serie cómica emitida para la ciudad de México y alrededores a través del desaparecido Canal 4 TV.

Uno de los recientes exponentes internacionales más exitoso y accesible al público: Fernando de la Mora, tenor con presencia, voz, carisma y amor por la Música.

Ofrezco una disculpa por que sé que faltan much@s por mencionar! Por ahora, aquí está este trabajo elaborado desde el respeto, el cariño y la gratitud a una época que ya pasó, es verdad, pero que sembró los cimientos para hacer llegar el Arte musical a todos, por sólo el hecho de disfrutarla!

DIXI