Estos son los dos puentes escolares de febrero 2026

Conoce cuáles son las fechas clave contempladas por la Secretaría de Educación Pública para el cierre del ciclo escolar

MÉXICO.- Debido a que febrero está a punto de iniciar, cientos de alumnos del nivel básico, profesores, padres de familia y demás personal de la comunidad escolar ya comenzaron a recurrir a las plataformas digitales para cuestionar cuántos puentes están contemplados para el segundo mes del 2026, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 este jueves 29 culminan las actividades escolares correspondientes al mes de enero pues el viernes 30 se suspenderán las clases debido a que se llevará a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, lo que significa que la plantilla docente sí tendrá que acudir a los planteles y es debido a ello que los alumnos de kínder, primaria y secundaria de todo el territorio nacional podrán disfrutar de un fin de semana largo.

La SEP cerrará enero con un puente para los estudiantes del nivel básico. Foto: Cuartoscuro

Estos son los puentes de la SEP contemplados para febrero de 2026

El primer puente que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado para el nivel básico en febrero será el lunes 2, día que está considerado como un día de descanso obligatorio en todo México en conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 (5 de febrero) y gracias a esta suspensión de clases los estudiantes de kínder, primaria y secundaria podrán tener cuatro días de descanso consecutivos pues como se dijo antes, el viernes 30 de enero no habrá clases, posteriormente vienen los descansos habituales del fin de semana, por lo que será hasta el martes 3 de febrero cuando se reanuden las actividades en las aulas.

El segundo puente escolar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contemplado para febrero está programado para el viernes 27 pues será en esta fecha cuando se lleve a cabo la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y dicho descanso originará un nuevo fin de semana largo debido a que se juntará con los descansos del sábado 28 de febrero y el domingo1 de marzo.

La SEP tiene contemplados dos fines de semana largo para febrero. Foto: Cuartoscuro

Estos son las fechas clave de la SEP para el cierre del ciclo escolar 2025-2026

Según lo que se indica en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica tendrán un total de 12 días de descanso adicionales a los fines de semana durante el resto del curso, además habrá un periodo de vacaciones por Semana Santa y será hasta el 15 de julio cuando culmine de forma oficial año es escolar:

Viernes 30 de enero por Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de febrero por día de descanso obligatorio

Viernes 27 de febrero por Consejo Técnico Escolar

Viernes 13 de marzo por registro de calificaciones

Lunes 16 de marzo por día de descanso obligatorio

Viernes 27 de marzo por consejo técnico escolar.

Vacaciones de Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Viernes 1 de mayo por día de descanso obligatorio

Martes 5 de mayo por día de descanso obligatorio

Viernes 15 de mayo por Día del Maestro

Viernes 29 de mayo por consejo técnico escolar

Viernes 26 de junio por consejo técnico escolar

Viernes 3 de julio por registro de calificaciones

Fin de curso miércoles 15 de julio

Para finalizar, se recuerda que, existe la posibilidad de que se modifique el calendario escolar para los estudiantes de nivel básico de forma imprevista debido a distintas eventualidades naturales o de cualquier otra índole que puedan poner en riesgo a la comunidad estudiantil por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los comunicados emitidos por las autoridades escolares de cada estado o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO