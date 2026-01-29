Estos son los requisitos para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud

La Secretaría de Bienestar anunció que la credencial de salud podrá tramitarse de marzo a diciembre de 2026 y permitirá atención médica gratuita en servicios públicos, incluso sin afiliación previa.

MÉXICO.- La digitalización de los servicios públicos también ha llegado al sector salud. Con la implementación de una credencial sanitaria única, el sistema mexicano busca avanzar hacia un modelo donde la atención sea más ágil, coordinada y accesible para la población.

Tramitar la nueva credencial del servicio universal de salud será un proceso gratuito y escalonado que iniciará en 2026 en módulos habilitados por el Gobierno de México.

El registro contempla la presentación de documentos básicos, la validación de datos personales y, en algunos casos, la captura de información biométrica.

Esta credencial permitirá identificarse en los servicios públicos de salud y facilitará el acceso a la atención médica sin importar la aifiliación previa.

Este documento se integra a la estrategia de consolidación del Sistema Universal de Salud. Secretaría de Salud.

¿Qué es la Credencial del Servicio Universal de Salud y para qué sirve?

La Credencial del Servicio Universal de Salud es una identificación sanitaria oficial que, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, permitirá a la población acceder a los servicios de salud pública en México de manera más sencilla y homogénea.

Su función principal es acreditar el derecho a la atención médica en las instituciones públicas que forman parte del sistema, sin necesidad de trámites adicionales o comprobaciones repetidas.

Este documento se integra a la estrategia de consolidación del Sistema Universal de Salud, cuyo propósito es ofrecer atención gratuita, continua y coordinada en unidades médicas públicas como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud que se incorporen al modelo.

La credencial busca reducir la fragmentación del sistema y evitar que las personas pierdan continuidad en su atención cuando cambian de empleo, institución o lugar de residencia.

La credencial será física y versión digital. Secretaría de Salud.

Dos formatos: credencial física y versión digital

La nueva credencial contará con dos formatos complementarios:

Formato físico: similar a una identificación tradicional, que podrá presentarse en clínicas, hospitales y centros de salud públicos.

similar a una identificación tradicional, que podrá presentarse en clínicas, hospitales y centros de salud públicos. Formato digital: disponible a partir de abril de 2026 a través de la App MX, lo que permitirá portar la credencial en el teléfono celular y agilizar diversos trámites.

Además de los datos básicos de identificación —como nombre completo y CURP—, la credencial incluirá códigos QR que permitirán validar la derechohabiencia y facilitar la localización de la unidad médica correspondiente.

Este tipo de herramientas digitales se alinean con recomendaciones internacionales para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud y reducir errores administrativos, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus lineamientos sobre salud digital.

¿Quiénes pueden tramitarla y cuándo inicia el registro?

La credencial está dirigida a toda la población residente en México, sin restricción de edad, género o condición socioeconómica. Pueden tramitarla personas adultas mayores, jóvenes, niñas, niños y adolescentes.

El registro se realizará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual se habilitarán módulos de Bienestar en estados y municipios de todo el país. El trámite será gratuito.

Para facilitar la atención y evitar saturaciones, el proceso de credencialización se organizará con un calendario basado en la primera letra del apellido, una modalidad ya utilizada en otros programas sociales. Los módulos atenderán de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La credencial está dirigida a toda la población residente en México, sin restricción de edad, género o condición socioeconómica. Secretaría de Salud.

Requisitos y documentos necesarios

Los documentos solicitados varían según la edad de la persona que realizará el trámite:

Personas mayores de edad

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio legible.

Menores de edad

Acta de nacimiento con CURP.

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial del padre, madre o tutor, junto con su CURP.

Las autoridades recomiendan llevar los documentos actualizados, legibles y en buen estado, ya que esto facilita la validación de datos y evita retrasos.

Paso a paso: dónde hacer el trámite y qué esperar

Ubicar el módulo: Acudir a uno de los 2,365 módulos de Bienestar instalados en todo el país. Entrega de documentos: Presentar los requisitos correspondientes según la edad. Verificación de datos: El personal revisará la información, tomará una fotografía y capturará los datos en el sistema. Registro biométrico: En algunos casos, se realizará la toma de huellas dactilares, una medida que busca proteger la identidad y evitar duplicidades. Notificación: Una vez concluido el trámite, la persona recibirá un aviso —por mensaje o llamada— con la fecha para recoger la credencial física.

Generalmente, la entrega del formato físico se estima en un plazo aproximado de seis semanas, mientras que la versión digital podrá activarse desde abril en la aplicación correspondiente.

Uno de los beneficios es el acceso al expediente clínico electrónico, lo que facilita que el personal médico consulte antecedentes, estudios y tratamientos, incluso si la persona cambia de institución. Secretaría de Salud.

Beneficios concretos de la nueva credencial

La Credencial del Servicio Universal de Salud ofrece varios beneficios prácticos:

Atención médica gratuita y continua en instituciones públicas.

en instituciones públicas. Acceso al expediente clínico electrónico , lo que facilita que el personal médico consulte antecedentes, estudios y tratamientos, incluso si la persona cambia de institución.

, lo que facilita que el personal médico consulte antecedentes, estudios y tratamientos, incluso si la persona cambia de institución. Reducción de trámites y tiempos de espera , al contar con una identificación sanitaria única.

, al contar con una identificación sanitaria única. Interoperabilidad del sistema de salud, permitiendo que la información clínica esté disponible en distintas instituciones públicas.

Este modelo responde a recomendaciones internacionales sobre la importancia de contar con identificadores únicos en salud, una estrategia que la OMS considera clave para mejorar la continuidad de la atención y la calidad de los servicios.

¿Qué pasa si no estás afiliado a IMSS o ISSSTE?

La credencial no sustituye de inmediato otros documentos de afiliación, pero sí funciona como un identificador sanitario universal. Esto significa que, aun sin estar afiliado al IMSS o ISSSTE de manera tradicional, las personas podrán recibir atención médica, servicios preventivos, estudios clínicos y seguimiento en las instituciones públicas integradas al sistema.

La Credencial del Servicio Universal de Salud representa una herramienta para simplificar el acceso a los servicios médicos públicos y fortalecer la continuidad de la atención en México.

Al centralizar la identificación sanitaria y facilitar el uso del expediente clínico electrónico, el nuevo documento apunta a reducir trámites, tiempos de espera y barreras burocráticas.

Su puesta en marcha a lo largo de 2026 será determinante para evaluar si este modelo logra traducirse en una atención más equitativa y efectiva para la población.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR