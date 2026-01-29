Exigen reembolsos: suma PROFECO 22 quejas contra empresa organizadora de concierto de Chayanne

El director general de la dependencia, Manuel Leal Villarreal, explicó que la inconformidad principal de los asistentes es que las condiciones del evento no son las mismas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha recibido al menos 22 quejas formales en contra de la empresa responsable de la organización y venta de boletos del concierto de Chayanne, derivado de la reprogramación del evento y el cambio de recinto y localidades, confirmó la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte.

El director general de la dependencia, Manuel Leal Villarreal, explicó que la inconformidad principal de los asistentes es que las condiciones del evento no son las mismas a las originalmente contratadas situación que conforme a la Ley, da derecho al reembolso.

Por una tormenta eléctrica registrada el 25 de septiembre del año pasado mientras se presentaba en el estadio Tamaulipas, el concierto se llevará a cabo el 12 de mayo en el Recinto Ferial de Tampico.

“Nuestra queja más fuerte ha sido el concierto de Chayanne, por la reprogramación que hubo. Ya tenemos varias quejas y estamos esperando la conciliación; y si no, vamos a tener que actuar conforme lo que marca la Ley”

Leal Villarreal expresó que muchos consumidores solicitan la devolución de su dinero, luego de que la empresa boletera declarara públicamente que no habría reembolsos, al considerar el caso como una cancelación y no una reprogramación.

“Lamentablemente hubo declaraciones de que no existía el reembolso. Sin embargo, es una reprogramación y cambian las condiciones. Tenemos alrededor de 22 quejas y tengo entendido que el evento contemplaba cerca de 19 mil personas”

Leal Villarreal indicó que entre los afectados hay consumidores provenientes de San Luis Potosí y Nuevo León, quienes además del boleto realizaron gastos de traslado y hospedaje, por lo que la empresa organizadora debe reembolsar el costo del boleto y pagar una indemnización del 20 por ciento, como lo establece la legislación vigente.

“El consumidor tiene derecho al reembolso e inclusive a una indemnización no mayor al 20 por ciento del costo de los boletos. Si hay otra cancelación, vamos a estar muy pendientes”

El funcionario dijo que este tipo de prácticas ya son atendidas a nivel nacional por PROFECO, al recordar casos similares con espectáculos internacionales como el concierto del grupo coreano BTS.

“Nuestro procurador y la presidenta están poniendo cartas en el asunto. Se está recomendando a todas las boleteras que se apeguen a la Ley; si no pueden cumplir, deben hacer el reembolso y pagar la indemnización correspondiente”

Recordó que la ODECO mantiene un módulo de atención permanente en la plaza comercial Tres Arcos, frente al establecimiento donde se realiza el canje de boletos del concierto, para recibir y dar seguimiento a las quejas de los consumidores.

El director general de la Oficina de Defensa del Consumidor asistió hoy a la Jornada Asistencial de la Secretaría de Bienestar Social, celebrada este jueves en el Tamul de la colonia La Paz, en Tampico e informó que la dependencia federal instaló un módulo en el que se regalaron distintos productos de limpieza elaborados por personal de la dependencia federal.