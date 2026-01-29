Más de 4 mil negocios en Tamaulipas se suman al programa “Viernes Muy Mexicano”

El programa fue presentado por autoridades estatales y representantes del sector empresarial, quienes informaron que 4 mil 422 empresas tamaulipecas ya están registradas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Más de 4 mil 400 negocios establecidos en Tamaulipas participan actualmente en el programa “Viernes Muy Mexicano”, una estrategia de alcance nacional que busca impulsar el consumo local, fortalecer a las empresas familiares y dinamizar la economía regional, destacando a la entidad como una de las de mayor participación en el país.

El programa fue presentado por autoridades estatales y representantes del sector empresarial, quienes informaron que 4 mil 422 empresas tamaulipecas ya están registradas, de un total de 550 mil negocios afiliados a nivel nacional, cifra que ubica al estado en una posición relevante dentro de esta iniciativa.

Durante el evento se explicó que Viernes Muy Mexicano se llevará a cabo el último viernes de cada mes, (siendo el primero este 30 de enero) periodo en el que los comercios participantes ofrecerán descuentos y promociones en productos y servicios, con el objetivo de incentivar las compras dentro de la propia comunidad.

A la presentación asistieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico y consejero nacional de CONCANACO, Eduardo Manzur Manzur así como Juan Ángel Paredes Espinosa, vicepresidente de Insumos para la Construcción en CONCANACO, quienes acompañaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al presidente nacional de CONCANACO Servytur, Octavio de la Torre Stéffano.

Los organizadores expresaron que el programa representa una oportunidad directa para pequeños y medianos negocios, al generar mayor afluencia de clientes y fortalecer la economía interna, por lo que hicieron un llamado a los comercios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira a sumarse a esta estrategia.

Finalmente, coincidieron en que Viernes Muy Mexicano no solo impulsa las ventas, sino que promueve una cultura de consumo responsable y de apoyo al comercio local, lo que fortalece el tejido económico del estado.