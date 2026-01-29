Operan hospitales privados fuera de ley

Proceso de revisión sanitaria revela que sólo 26 de los nosocomios cuentan con su documentación en regla

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El proceso de revisión sanitaria reveló que solo una minoría de hospitales privados en Tamaulipas cumple al 100 por ciento con los requisitos legales para operar, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El titular del organismo, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que, de los hospitales revisados, 26 cuentan con toda su documentación en regla, mientras que la mayoría se encuentra en proceso de regularización.

“Muchos de ellos están realizando trámites para cumplir con sus licencias”, explicó.

Entre los permisos obligatorios se encuentran el permiso sanitario de construcción, la licencia sanitaria para actos quirúrgicos y obstétricos, así como autorizaciones para farmacia hospitalaria, banco de sangre y servicios de hemodiálisis.

Rebolledo Urcádiz advirtió que la falta de una licencia inicial genera una cadena de irregularidades que afecta el funcionamiento interno de los hospitales.

“Si no cuentan con esa licencia base, se empiezan a generar múltiples inconsistencias”, señaló.

Precisó que la licencia para actos quirúrgicos es de carácter federal, por lo que debe ser autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

“Nosotros los acompañamos para que logren obtenerla”, puntualizó.

El funcionario destacó que el enfoque de la dependencia es correctivo y preventivo, con el objetivo de evitar riesgos a la población usuaria de servicios médicos privados.

La regularización, subrayó, no es solo un trámite administrativo, sino una condición indispensable para garantizar una atención médica segura.