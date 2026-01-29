Pemex tiene contaminadas tres presas en Altamira

En octubre del año pasado se registró un derrame de hidrocarburo que dañó dos presas, sin que hasta la fecha la empresa realice labores de saneamiento.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene contaminadas tres presas del ejido Maclovio Herrera de Altamira, una de ellas desde hace 14 años.

El comisariado ejidal, Carmelo García Gómez, detalló que en octubre del año pasado se registró un derrame de hidrocarburo que dañó dos presas, sin que hasta la fecha la empresa realice labores de saneamiento.

“Con Pemex estamos bien atrasados, nos dañó las presas y hasta la fecha no se ha parado».

El incidente más reciente ocurrió en octubre del 2025, cuando una fuga en las líneas de la empresa provocó que los residuos escurrieran.

El aceite se dispersó debido a las lluvias, lo que alcanzó a las presas que anteriormente servían para el riego y el consumo humano en situaciones de escasez.

«El último daño fue hace dos meses, una de mis presas me la llenó de chapapote y no ha hecho nada, ni se han parado, ni una vez», manifestó el comisariado ejidal, Carmelo García Gómez.

La problemática se agravó tras una falla en la infraestructura de la paraestatal que permitió el escurrimiento de residuos hacia los cuerpos de agua.

A pesar de los reportes, los habitantes del ejido señalan un abandono por parte de los responsables de Pemex.

«Hubo una fuga en la línea de Pemex y vino el exceso de agua, ellos hicieron un hoyo, se llenó y escurrió cuando se vinieron las lluvias, todo el aceite cayó a las presas», explicó.

El ejido, que alberga a un promedio de 700 habitantes, padece la contaminación de largo plazo en uno de sus puntos de abastecimiento principales.

La falta de acciones correctivas durante más de una década genera desconfianza entre los pobladores, quienes ya interpusieron denuncias formales.

“La presa que tiene más tiempo contaminada es la de la Peña, lleva 14 años que nos la contaminaron y hasta la fecha nos jugaron el dedo en la boca”, sentenció.

La presencia de chapapote impide el uso del recurso hídrico para las labores del campo y el sustento de las familias.

Aunque la denuncia fue recibida por Pemex hace casi un mes, los trabajos de limpieza no han iniciado, lo que deja a la comunidad sin opciones de agua ante posibles fallas en el suministro de red.

«Se puso la denuncia en Pemex, nos firmaron de recibido y hasta ahí y estamos confiando en que puedan arreglarnos, se llevó hace 26 días», concluyó el representante del ejido.