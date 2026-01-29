Plagas y sequía hunden al sorgo

El sorgo sembrado en julio llegó a su etapa de floración y amarre de grano tras casi 30 días sin precipitaciones, lo que impidió un desarrollo adecuado

RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CD. MANTE.- Octubre del 2025 fue especialmente seco, muy distinto a años anteriores cuando las lluvias favorecían los cultivos, el sorgo sembrado en julio llegó a su etapa de floración y amarre de grano tras casi 30 días sin precipitaciones, lo que impidió un desarrollo adecuado y mermó desde entonces las expectativas de rendimiento.

De acuerdo al exdirigente del Comité Municipal Campesino de la CNC en Mante, Bernabé González, las trillas realizadas en diciembre confirmaron los malos augurios con cosechas de muy bajo rendimiento, pesar a ello, los productores mantenían la esperanza puesta en las últimas trillas programadas para enero y febrero, confiando en que al menos podrían recuperar la inversión realizada durante el ciclo.

Sin embargo, afirmó que cuando parecía que esas cosechas permitirían salir “tablas”, apareció una plaga que terminó por apagar cualquier posibilidad de recuperación, la mosca conocida como “midge” se volvió incontrolable en los cultivos de sorgo de la zona temporalera, causando daños severos e irreversibles en numerosas parcelas.

Bernabé González explicó que, se realizaron hasta tres aplicaciones para combatir la plaga, se aumentaron dosis e incluso se cambiaron productos, sin resultados favorables, y aunque los recientes descensos de temperatura redujeron la presencia del insecto, el daño ya estaba hecho, agregó que esto se suma que los productores de granos enfrentan precios de comercialización bajos, con pérdidas que rondan los cinco mil pesos por productor, profundizando así la crisis en el campo mantense.