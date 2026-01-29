Programa “Tampico te cuida” beneficiará a 800 familias con servicios de cuidado para mujeres

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aproximadamente 800 familias serán beneficiadas con el programa de cuidados “Tampico te cuida”, dirigido a mujeres, mediante servicios de lavandería y alimentos a bajo costo en dos Tamules del municipio, informó Omar Fabbri Flores, secretario de Bienestar Social.

El funcionario municipal dijo que el programa se aplica inicialmente en los Tamules de las colonias La Paz y Tamaulipas, donde se estima beneficiar de 350 a 400 familias por cada espacio, como parte de una primera etapa.

“De 350 a 400 en cada uno de los Tamules y este es el primer proceso. Tenemos pensado llegar a 800 familias”

Expresó que: “No es solo la parte simbólica; lo que representa son horas de descanso, ayuda y lo más importante, que alguien esté al pendiente de ella en lo más sensible: su cuidado, su familia, dignificar”

Fabbri Flores explicó que el servicio de lavandería tendrá un costo de 10 pesos, mientras que los alimentos se ofrecerán en 20 pesos, bajo un reglamento específico para el uso adecuado del equipo.

“No se permite lavar colchas, porque la capacidad de la lavadora es únicamente para ropa”

Indicó que: “Tienen derecho a llevar una carga de hasta 11 kilos y secarla; también pueden escoger solamente el secado o solo lavar”

El titular de SEBIEN en Tampico dijo que el sistema de cuidados se ampliará de manera gradual a otros sectores del municipio.

“El programa se implementó en La Paz y Tamaulipas, y continuará en Cascajal, Encino y Arenal”

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer el apoyo directo a las mujeres y sus familias, facilitando tareas básicas del hogar y promoviendo mejores condiciones de bienestar.