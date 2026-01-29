«Que el destino le conceda una vida larga, pero tras las rejas, para que vea como Venezuela renace sin usted»: Cartas enviadas a Nicolás Maduro

Una estudiante de política internacional recabó mensajes de venezolanos que tuvieran la intención de expresar sus últimas palabras al exmandatario, tras 13 años sobre el poder

VENEZUELA.- Una estudiante de política internacional en Venezuela organizó el envío de una serie de cartas para el expresidente Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con sus declaraciones, el exmandatario también podría recibir cartas, con el fin de recibir directamente el sentir del pueblo venezolano luego de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su detención ocurrida en Caracas.

Su idea surgió luego al enterarse que Luigi Mangioni, el joven acusado de asesinar a un CEO de una exitosa farmacéutica, recibía numerosas cartas a su celda, varias de estas contenían mensajes de agradecimiento, otros más contenían odio plasmado en letra. Sin embargo, la usuaria de X, replicó la idea desde su red social y recabó los mensajes de los venezolanos que tenían las intenciones de expresarse ante el exdictador, quien estuvo en el poder durante 13 años.

Venezolanos envían cartas a Maduro

Mientras las tensiones políticas colisionan por la intervención de las autoridades de Estados Unidos en territorio venezolano, algunos otros habitantes que vivieron en carne propia las consecuencias de la dictadura han expresado su alivio por el éxodo de Maduro, esto pese a que el futuro de la dirigencia venezolana continúan incierto.

Mensajes a Nicolás Maduro durante su estadía en cárcel de Nueva York

Varios de los mensajes recabados por Storm dejaban relucir un tono de burla en contra del expolítico, sin embargo, la mayoría se centró en dar a conocer la frustración y el dolor que conllevó el mandato de Maduro, así como los profundos cambios que prevén ante su salida del país.

¿Qué dijeron los venezolanos a Nicolás Maduro?

«No hay celda lo suficientemente oscura para pagar el hambre y el exilio de millones. Que su única compañía sea su consciencia y que el destino le conceda una vida larga, pero tras las rejas, para que vea desde el olvido como Venezuela renace sin usted», menciona el primer mensaje de la carta.

Una de las usuarias hizo referencia a la noche del 31 de diciembre de 2018, cuando venezolanos comenzaron a acelerar la emigración de su país natal, ante las elevadas cifras de inflación y la pérdida de empleo.

“Espero que no se te olvide esa noche del 03 de enero, así como yo no olvidó esa última noche en 2018, cuando tuve que dejar mi casa gracias a ustedes”, mencionó la usuaria en la red social.

Entre los mensajes, que reunieron a 35 declaraciones, predominó la frustración de haber abandonado su país natal por la crisis, así como las consecuencias de haber separado a millones de familias venezolanas. Organizaciones no gubernamentales han registrado más de 8 millones de venezolanos que han emigrado de su país por la crisis política y económica desatada por las medidas de Maduro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de 8 millones de personas han emigrado de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, de los cuales 6,7 millones han sido acogidos por países latinoamericanos y caribeños.

