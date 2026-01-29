Reactivan Tamules para brindar servicios a bajo costo a mujeres en Tampico

La alcaldesa explicó que los Tamules amplían su oferta de atención con acciones enfocadas en el autoempleo y el fortalecimiento social, con una clara perspectiva de género.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La reactivación de los Tamules en las colonias Tamaulipas y La Paz permitirá ofrecer servicios accesibles a mujeres tampiqueñas mediante el programa “Tampico te cuida”, informó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, quien confió en que estos espacios sean inaugurados entre el 15 y el 17 de febrero.

“Estamos ampliando los servicios que ofrece el Tamul; ya teníamos cursos de promoción al autoempleo, bibliotecas e incluso en el Centenario se amplió un salón para poder dar clases de cocina”

Entre los nuevos apoyos se refirió a la instalación de un área de lavandería comunitaria, donde las usuarias podrán lavar su ropa por un costo simbólico.

“Contaremos con lavadoras con un costo de 10 pesos; quienes no tengan esa facilidad en su casa pueden traer aquí su carga de ropa y, mientras tanto, acceder a una clase de promoción al autoempleo, hacer ejercicio o regresar a su casa”

Además dijo que: “También tenemos el espacio para una cocina donde otras mujeres cocinarán”

Villarreal Anaya estimó que 100 mujeres ya se encuentran inscritas en los servicios que se ofrecen actualmente en los Tamules, particularmente en el de la colonia La Paz.

“Al 15, 16 o 17 de febrero estamos esperando que nos entreguen quienes están haciendo estas áreas. Son puntos que debemos activar para promover esa cercanía con el gobierno municipal… Todos ofrecen clases a través del Instituto de la Mujer; en este Tamul La Paz tenemos 100 mujeres”

La presidenta municipal asistió este jueves a la Jornada de Bienestar realizada en el Tamul La Paz, donde atendió solicitudes ciudadanas, entregó verdura gratuita y se ofertaron productos de la canasta básica a bajo costo, como parte de las acciones de apoyo directo a las familias.