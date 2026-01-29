Realizarán feria de adopción de mascotas rescatadas en Altamira

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- En la plaza Constitución de Altamira se realizará este viernes 30 de enero el AdoptaFest.

El evento iniciará a las cuatro de la tarde y terminará a las ocho y media de la noche, con el fin de encontrar casa para treinta y tres cachorros y algunos gatitos.

Los animales bajo resguardo esperan una oportunidad para convivir con familias que les brinden protección y afecto de forma permanente.

La directora de Bienestar Animal, Lessly Gisel Aguirre Zaleta, informó que el proceso incluye filtros de trabajo social y del área jurídica.

Los interesados deben llevar una identificación oficial, comprobante de domicilio y fotos del lugar donde habitará la mascota.

La funcionaria recalcó que la decisión requiere el consenso de todos los habitantes de la vivienda, pues un perro vive hasta quince años y su cuidado es una responsabilidad seria.

El municipio también fomenta la inscripción en el Registro Único de Animales de Compañía, plataforma que ya cuenta con más de ocho mil setecientos registros.

Este trámite es gratuito, se hace por internet y permite que los dueños accedan a descuentos en clínicas veterinarias privadas.

El sistema ayuda a la identificación de los ejemplares y fortalece el vínculo entre las autoridades y los ciudadanos que poseen mascotas.