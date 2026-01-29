Resguardan 2,113 cuerpos sin identificar

Al cierre del 2025, la Fiscalía General de Justicia reportó además de cientos de segmentos y fragmentos humanos, distribuidos en cámaras de frío, osteotecas y fosas comunes

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) aún mantiene en resguardo 2,113 cadáveres no identificados, además de 860 segmentos y 135 fragmentos humanos bajo resguardo institucional, de acuerdo con información oficial del área forense.

Del total de cadáveres no identificados, la mayoría corresponde a personas del sexo masculino, con 1,886 casos, mientras que 140 pertenecen a mujeres y 87 se mantienen con sexo indeterminado. Estas cifras reflejan la carga operativa que enfrenta el sistema forense estatal en una entidad marcada por fenómenos de violencia, migración y desaparición de personas.

En cuanto a los lugares de resguardo, los cuerpos y restos humanos se distribuyen en distintas instalaciones. 796 cuerpos se encuentran en cámaras de refrigeración, 687 en osteotecas, 378 en centros de resguardo u homólogos, 291 en laboratorios, 923 en fosas comunes masivas y 33 en fosas comunes individuales.

Respecto al estado de conservación de los cadáveres no identificados al momento de su ingreso, la mayoría fueron clasificados como completos con conservación de tejidos blandos, con 2,101 casos. Además, se reportan 54 cuerpos completos en estado de descomposición, 936 completos esqueletizados y 17 completos con exposición al fuego. Estas condiciones físicas determinan las técnicas forenses aplicables para su análisis e identificación.

La Fiscalía señaló que no es posible proporcionar información desagregada sobre las prácticas forenses específicas realizadas en cada caso, debido a la ausencia de una base de datos que concentre ese nivel de detalle. No obstante, precisó que a todos los cuerpos no identificados se les aplican diversas prácticas forenses, las cuales varían según el estado físico del cadáver y el tipo de hecho que dio origen a la intervención ministerial.

En contraste, la información oficial también da cuenta de un volumen significativo de cadáveres y restos humanos que sí lograron ser identificados y egresaron de resguardo. En este rubro, la FGJT reporta un total de 15,805 cadáveres identificados, además de 104 segmentos y 61 fragmentos. Al igual que en los casos no identificados, no se registran egresos clasificados únicamente como restos humanos.

Por sexo, los cadáveres identificados corresponden en su mayoría a personas masculinas, con 12,832 casos, seguidos de 2,923 femeninos y 50 indeterminados. En cuanto al estado de conservación al ingreso, 15,702 cuerpos fueron clasificados como completos con tejidos blandos, 75 en descomposición, 93 esqueletizados y 100 con exposición al fuego.

La Fiscalía también precisó que no cuenta con una base de datos que permita detallar las técnicas forenses empleadas en cada identificación, señalando que estas prácticas varían según el tipo de muerte o hecho criminal investigado.

En el apartado de nacionalidad, los registros indican que la mayoría de los cuerpos identificados corresponden a personas de nacionalidad mexicana.

En 2021 se identificaron 2,073 personas mexicanas; en 2022, 2,567; en 2023, 2,826; en 2024, 2,769; y hasta el 30 de noviembre de 2025, 2,240.

En cuanto a personas de nacionalidad distinta a la mexicana, se reportaron 98 casos en 2021, 68 en 2022, 70 en 2023, 41 en 2024 y 13 en 2025.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del trabajo forense en Tamaulipas y la dimensión del reto institucional que implica el resguardo, análisis e identificación de cuerpos, en un contexto donde la demanda de servicios periciales continúa siendo elevada y sostenida en el tiempo.