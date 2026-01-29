Sanciona IETAM casos de violencia política de género

Los consejeros resolvieron inscribir a los responsables en el Registro nacional y del estado de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de genero

Por. Perla Reséndez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) resolvió sancionar varios casos de violencia política y la inscripción de los responsables en el Registro nacional y del estado, de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de genero.

En sesión de este jueves, por unanimidad los integrantes del pleno del Consejo determinaron que tanto Ma. del Carmen Díaz Barrios, regidora del Ayuntamiento de Tampico, como Guadalupe Menéndez Balderas, cometieron dicha falta por lo que serán amonestadas públicamente.

En otro de los asuntos resueltos por unanimidad, se resolvió el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-25/2025, que declara existente la infracción atribuida a Hugo Arael Reséndez Silva, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de Victoria.

Así como a Eduardo Abraham Gattás Báez, en su carácter de alcalde del citado Ayuntamiento, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se resolvió imponerles una multa de 100 UMAs (11,314 pesos), que podría aumentar en caso de reincidencia.

La multa deberá pagarse en los próximos 15 días ante la Dirección de Administración del Ietam. Además de inscribirá a ambos sujetos en el registro nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de genero por un año.

Por último se determinó que ambos deberán ofrecer una disculpa pública y en caso de desacato podría iniciarse un procedimiento sancionador nuevo.

En otro de los proyectos se resolvió que el medio de comunicación «4C NEWS», también cometió violencia política contra las mujeres en razón de género; no así José Abdo Sheckaibán Ongay, o los partidos Acción Nacional o PRI, acusados de culpa in vigilando.

Ello, al dar cumplimiento a la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en la sentencia relativa al recurso de la ciudadanía TE-RDC-66/2024, que resuelve el expediente PSE-56/2024.

Por último, el IETAM declaró inexistente la infracción atribuida a Sheyla Frida Palacios Juárez, otrora candidata a presidenta municipal de El Mante, consistente en actos anticipados de precampaña y/o campaña; así como inexistente la infracción atribuida al Partido Acción Nacional consistente en culpa in vigilando