Sheinbaum dialoga con Trump sobre comercio y relación bilateral

Los mandatarios abordaron temas comerciales y el estado de la relación bilateral entre ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica “productiva y cordial” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios abordaron temas comerciales y el estado de la relación bilateral entre ambos países.

De acuerdo con el mensaje difundido por la propia mandataria, durante el intercambio se acordó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta, con el objetivo de dar seguimiento a los temas estratégicos que forman parte de la agenda común entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum informó además que tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, a quien conoció durante su reciente visita a Washington, en un gesto que refuerza el tono diplomático y de comunicación directa entre ambas administraciones.

El contacto ocurre en un contexto de alta sensibilidad en la relación bilateral, marcada por comercio, migración y cooperación económica, y se presenta como una señal de continuidad institucional en el diálogo entre ambos gobiernos.