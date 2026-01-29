Supervisa alcalde red de drenaje en Altamira

Buscan mejorar el sistema hidrosanitario y prevenir fugas de aguas residuales en distintos sectores del municipio

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidrosanitaria y evitar fugas y escurrimientos de aguas residuales, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, realizó un recorrido de supervisión por diversos sectores del municipio para constatar el funcionamiento de la red de drenaje.

Durante la visita, el presidente municipal acudió a las colonias Ampliación Emilio Portes Gil, Adolfo López Mateos y Villas del Sol, donde se analizaron las condiciones actuales del sistema y se identificaron áreas prioritarias de atención.

El alcalde informó que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Altamira presentará un plan integral para la reparación del drenaje en esta zona, el cual contemplará una inversión importante tanto por parte del organismo operador como del Gobierno Municipal.

Asimismo, destacó el respaldo del Gobierno del Estado para atender esta problemática, “el señor gobernador ya nos autorizó 30 millones de pesos para remediar socavones ocasionados por las lluvias del año pasado”.

En el recorrido de supervisión, el alcalde Armando Martínez Manríquez estuvo acompañado por residentes del sector, así como por el gerente general de COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, y funcionarios de distintas áreas del Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las familias altamirenses.