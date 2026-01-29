Te decimos cuándo llega la temporada de calor a México

Prepárate, porque las autoridades ya tienen la fecha exacta en la que el calor comenzará a sentirse con fuerza en todo el país

MÉXICO.- ¡Prepárate para sacar el bloqueador! Si eres de los que ya extraña el sol, debes saber que la temporada de calor en México 2026 está a la vuelta de la esquina. A pesar de que enero nos ha regalado mañanas y tardes muy frescas y frentes fríos constantes, el ciclo natural del clima no se detiene y ya hay fecha para darle la bienvenida al calor.

De acuerdo con datos oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred) y el portal del Gobierno de México, la temporada de calor comenzará formalmente durante la tercera semana de marzo. Este periodo de temperaturas elevadas no será breve, ya que se espera que se extienda hasta la primera semana de octubre y además serán varios meses de intenso sol en gran parte del territorio nacional.

El SMN informó que el mes de marzo de 2026 será el más caluroso en los últimos 10 años. Según explica, para ese mes el termómetro se elevará en una temperatura promedio de 29.8 grados centígrados, la cual no se alcanzaba desde marzo de 2017.

Marzo sería el mes más caluroso de la temporada de calor. | Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo empezará la temporada de calor? La fecha clave

Aunque en algunos estados del norte y del sureste el calor ya se empieza a manifestar, el cambio más drástico ocurrirá a partir del 20 de marzo, fecha que coincide con el inicio de la primavera. Según los expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), conforme avance el mes, los sistemas invernales perderán fuerza, permitiendo que el termómetro supere los 30 y hasta los 40 grados en diversas regiones.

Informes de servicios meteorológicos prevén que este año se mantenga la tendencia de temperaturas globales muy altas. Esto significa que las famosas olas de calor podrían ser más frecuentes e intensas, afectando especialmente a estados como San Luis Potosí, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Este año nuevamente se registrarán temperaturas muy altas no solo en México, en todo el mundo. | Foto: Cuartoscuro

¡Cuidado con el golpe de calor! Los riesgos que debes conocer

El aumento de temperatura también viene con varios riesgos. El Gobierno de México ha advertido que, con la llegada del calor extremo, aumentan considerablemente los riesgos de sufrir un golpe de calor, deshidratación, insolación, enfermedades estomacales y quemaduras por el sol por la exposición directa con los rayos UV.

Recuerda que durante la temporada de calor es sumamente importante que sigas las recomendaciones de las autoridades. Especialmente para cuidar a los niños y adultos mayores, ya que su capacidad para regular la temperatura corporal es menor y son los más vulnerables a las emergencias climáticas.

Es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. | Foto: Cuartoscuro

¿Cómo sobrevivir a las altas temperaturas?

Para que el calor no te tome por sorpresa y pongas en riesgo a tu familia, las instituciones de salud y protección civil recomiendan seguir estos pasos básicos:

Trata de no salir o realizar actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es cuando el sol quema con más fuerza.

Elige colores claros y telas ligeras que permitan a tu piel respirar.

No esperes a tener sed; bebe agua simple durante todo el día.

El uso de gorras, sombreros y bloqueador solar es indispensable si tienes que andar en la calle.

Evita comer en la calle, ya que las bacterias en la comida se multiplican con rapidez bajo el sol.

¿Qué pasará con la sequía?

Otro punto que preocupa al Gobierno de México es la relación del calor con la falta de lluvias. Con el inicio de la temporada de calor, la sequía suele intensificarse, lo que también prepara el terreno para la futura temporada de huracanes. Las autoridades piden a la población hacer un uso responsable del agua desde ahora, ya que los meses más secos apenas comienzan.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO