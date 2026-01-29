Victoria-Zaragoza: 13 muertos en 28 días exponen el tramo más peligroso del estado

Los registros oficiales y reportes periodísticos confirman al menos cuatro accidentes fatales en puntos específicos del tramo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Trece personas muertas en menos de un mes colocan a la carretera Victoria-Zaragoza como el tramo federal más peligroso de Tamaulipas en el inicio de dos mil veintiséis. Entre el dos y el veintiocho de enero, una cadena de choques frontales dejó víctimas calcinadas, vehículos prensados y largas interrupciones a la circulación en una vía saturada por transporte de carga pesada.

Los registros oficiales y reportes periodísticos confirman al menos cuatro accidentes fatales en puntos específicos del tramo, todos con un patrón común: invasión de carril en una carretera de dos sentidos que ya no soporta el volumen vehicular actual.

El primer accidente ocurrió el dos de enero, alrededor de las trece horas, en el kilómetro treinta y seis, a la altura del ejido Las Tortugas, municipio de Llera. Un automóvil Ford Focus chocó de frente contra un tráiler y una pipa. El vehículo particular se incendió tras el impacto.

Cuatro personas murieron calcinadas y dos más resultaron gravemente heridas, entre ellas una menor de catorce años. La circulación quedó suspendida por varias horas.

La jornada más crítica se registró el tres de enero, con dos choques mortales en menos de doce horas. Al amanecer, en el kilómetro siete más cuatrocientos, cerca del ejido Compuertas, una camioneta Ford F-150 se impactó de frente contra un tráiler. La unidad particular ardió tras el choque y tres personas fallecieron en el lugar.

Horas después, por la tarde, en el kilómetro treinta, un automóvil particular fue embestido por un tractocamión. El vehículo quedó completamente prensado. Cinco personas murieron, entre ellas tres menores de edad. Una menor de trece años fue la única sobreviviente y fue trasladada en estado grave a un hospital de Ciudad Victoria.

El accidente más reciente se registró el veintiocho de enero, en el kilómetro veinticuatro o veinticinco, cerca del municipio de Casas. Un tráiler chocó de frente contra una camioneta refrigerada de la empresa Vicmart, que transportaba mariscos de Monterrey a Ciudad Victoria.

La unidad volcó y se incendió. El conductor murió calcinado al quedar atrapado, mientras que su acompañante resultó gravemente herido.

Con este último hecho, la cifra de fallecidos en la Victoria-Zaragoza llegó a trece en lo que va del año. A nivel estatal, Tamaulipas superó los diecisiete muertos en carreteras durante los primeros días de dos mil veintiséis, concentrándose la mayor parte en este tramo.

Autoridades de Seguridad y Protección Civil atribuyen los accidentes principalmente al exceso de velocidad, el cansancio de los conductores y la invasión de carril. La carretera es una ruta estratégica para el transporte de carga pesada y conecta directamente a la capital con el sur del estado, lo que incrementa el riesgo de impactos frontales.

En paralelo, la Secretaría de Obras Públicas mantiene en agenda un proyecto de ampliación de la carretera Victoria-Zaragoza a cuatro carriles, con la construcción de un segundo cuerpo de circulación. La inversión federal anunciada asciende a cuarenta mil millones de pesos y se contempla iniciar durante este mismo año, con el objetivo de reducir accidentes y separar los flujos vehiculares.

Mientras la obra se concreta, la Guardia Estatal y Protección Civil mantienen operativos de vigilancia y llamados permanentes a extremar precauciones.

Para cientos de automovilistas y transportistas, sin embargo, la Victoria-Zaragoza sigue siendo un paso obligado, aun con el riesgo que hoy representan sus cifras.