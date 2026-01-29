VIDEO: Alumnos de secundaria se pelean, uno saca una pistola y los amenaza en CDMX

El violento hecho fue protagonizado por estudiantes de la escuela secundaria Diurna número 252 “Agustín Cué Cánovas” y quedó registrado en video por uno de los presentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa se llevaron los internautas luego de que se diera a conocer una fuerte pelea entre estudiantes afuera de una secundaria en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, donde uno de los involucrados sacó un arma.

En el video compartido por la cuenta del periodista Carlos Jiménez, se observa cómo un par de estudiantes se encuentran golpeándose mientras a su alrededor hay varias personas observando; incluso se escucha la voz de una mujer gritar: “¡Ya basta!”. Después, se observa cómo dos jóvenes más, que no llevan el uniforme, se meten con patadas y golpes; uno saca una pistola y ahí termina la grabación de 29 segundos de duración.

Alumnos de secundaria se golpean y uno paraliza la pelea al sacar una pistola: VIDEO

Los estudiantes pertenecerían a la Escuela Secundaria Diurna número 252 “Agustín Cué Cánovas”. Hasta el momento se desconoce si alguno de los implicados recibió alguna lesión de gravedad.

¿Qué es el acoso escolar y cómo identificarlo?

El acoso escolar o bullying es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno (o bien un grupo) sobre otro u otros en las escuelas, con el propósito de intimidar o controlar al alumno mediante contacto físico o manipulación psicológica.

Existen diversos tipos de acoso:

Acoso verbal: Incluye insultos, comentarios o provocaciones con la finalidad de humillar o amenazar a alguien.

Acoso social: Se refiere a cuando los estudiantes lanzan rumores sobre otro alumno o alumna con la finalidad de avergonzarlos o marginarlos.

Acoso físico: La acción continua de uno o varios alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO