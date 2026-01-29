VIDEO: Discute con su papá y lo atropella junto a otras personas en Argentina

El agresor acudió al centro de trabajo de su padre de 70 años para reclamarle y agredirlo, no le importó que en el lugar estuvieran una mujer y su bebé

ARGENTINA.- Un hombre intentó asesinar a su padre arrollándolo con su automóvil tras sostener una discusión. El hombre no solamente lesionó a su progenitor, también atropelló a dos personas más que se encontraban en el lugar en Buenos Aires, Argentina.

Un video evidenció la terrible agresión cometida por Esteban Ninni, quien habría peleado con su padre y después decidió dirigirse hasta el centro de trabajo de su papá donde, de acuerdo con los testigos, habría comenzado a reclamarle y agredirlo verbalmente e incluso lo golpeó con un objeto.

[INCREÍBLE VIDEO] San Justo: tras discutir con su padre, lo atropelló con su auto en la vereda VIDEO QUE PUEDE HERIR SENSIBILIDADES⚠️⚠️⚠️ NOTA COMPLETA: https://t.co/05geiyeMON pic.twitter.com/43jPV8kk7Q — +Contenidos.Net (@ContenidosN) January 29, 2026

Discute con su papá y lo atropella brutalmente, se lleva a dos peatones más: VIDEO

Posteriormente se subió a su automóvil, circuló por la banqueta y arrolló brutalmente a Domingo Antonio Ninni, de 70 años, así como a dos personas más identificadas como Kevin Forti, de 26 años, y Magalí Ester Navarro, de 39 años. En el lugar se encontraban una mujer y su pequeño bebé, quienes afortunadamente lograron salir ilesos. Luego del terrorífico ataque, el agresor logró darse a la fuga.

Los presentes inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia, quienes arribaron y dieron atención médica a las víctimas, quienes presentaron lesiones que no requirieron ser atendidas en un hospital y actualmente se encuentran fuera de peligro. El agresor fue detenido y su vehículo confiscado; el proceso penal continúa contra Esteban Ninni.

“No es la primera vez que lo hace”, confesó el padre en entrevista para TN.

El medio TN compartió un extracto de una entrevista donde el padre señala que no es la primera vez que su hijo lo agrede y que se habría peleado con la esposa; añadió que incluso lo amenazó con agredirlo con un arma de fuego: “Me dijo que me iba a pegar tres tiros”

