VIDEO: Joven se hace viral al descubrir que el cubrebocas que compró tiene el bigote del Dr. Simi

Una joven se volvió viral al descubrir que sus cubrebocas de Farmacias Similares tenían el icónico bigote del Dr. Simi.

MÉXICO.- Una joven se volvió viral en redes sociales después de compartir una historia tan inesperada como divertida. Relató que se sentía un poco enferma, por lo que decidió bajar rápidamente a una Farmacias Similares para comprar unos cubrebocas y evitar contagiar a otras personas.

Al llegar a la caja, la atendieron y le preguntaron cuántos necesitaba. Le explicaron que solo tenían paquetes de 3 o 5 piezas. Como ella solo planeaba usar uno, respondió sin pensarlo demasiado: «Bueno, entonces dame el de 3». Después de pagar, salió de la tienda y todo parecía completamente normal.

No obstante, ya en su automóvil, abrió el paquete sin prestarle mucha atención. Al sacar los cubrebocas y examinarlos, no pudo evitar estallar en carcajadas: ¡los cubrebocas traían el icónico bigote del Dr. Simi!

Decidida a compartir el momento, la joven grabó su reacción entre risas y lo publicó en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a llover los comentarios.

Usuarios reaccionaron:

«Seguro te vieron muy seria y dijeron: hay que alegrarle el día».

«Se ríe en modo simi».

«A ti te da vergüenza, a mí me da envidia».

«Gracias por avisar para tratar de ver cuál me van a vender».

«Me encantan».

«Te ves muy Similar».

El detalle causó una verdadera sensación entre los internautas, quienes aplaudieron tanto el ingenio como el buen humor de la marca. Muchos comentaron que este tipo de sorpresas son justo lo que hace que un día gris se vuelva más llevadero y divertido.

Porque, en efecto, a veces solo sales a comprar un cubrebocas… y terminas con una sonrisa bajo el bigote del Dr. Simi. La historia demuestra cómo un detalle pequeño, pensado con creatividad, puede convertirse en un contenido viral, generar interacción masiva y, sobre todo, contagiar alegría entre los usuarios de redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.