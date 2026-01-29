VIDEO: Mata a su esposa, escapa y muere al chocar contra un tráiler en Brasil

El hombre circulaba a exceso de velocidad mientras era perseguido por la policía; en su desespero terminó chocando contra un camión

BRASIL.- Un feminicidio consternó en Brasil por la brutalidad del crimen, del que se sabe, un hombre se lanzó a tiros en contra de su ex esposa; las imágenes quedaron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento hasta el que el sospechoso persiguió a su antigua pareja. Sin embargo, el ataque también dejó sin vida al presunto responsable, quien perdió la vida al intentar darse a la fuga.

Los reportes de medios locales señalan que los hechos ocurrieron el pasado 25 de enero en la tienda de una gasolinera de Agua Azul do Norte, al sureste de Pará, donde la víctima identificada como María Socorro Freitas de Oliveira, de 54 años, se encontraba realizando algunas compras y mientras hacía su pago, al lugar llegó su ex esposo Lourival José de Oliveira, de 67 años, para apuntarle con un arma.

Las brutales imágenes muestran cómo el sujeto falló el primer tiro y empezó un forcejeo, en el establecimiento ubicado en la avenida Adolfo Bide, mientras los testigos se ponían a salvo. Tras varios disparos la mujer resultó herida y quedó tendida en el piso, pero los gritos de dolor y auxilio hicieron que su ex se regresara para dar un último disparo que acabó con la vida de la mujer, de quien se había divorciado hace poco más de un año.

Aunque las imágenes tomadas por el establecimiento únicamente muestran lo anterior, se dio a conocer que el hombre intentó huir del lugar sin éxito, ya que policías locales lo interceptaron y entonces comenzó una intensa persecución para tratar de detenerlo y que enfrentara cargos por el feminicidio de su ex esposa.

Sin embargo, durante la persecución, el agresor estrelló su coche contra un tráiler; cabe destacar que el conductor se impactó de frente con la unidad de carga y perdió la vida en el lugar. A los dos lugares, tanto del asesinato como del accidente, acudió la Policía Militar de Brasil para acordonar la zona, también llegaron elementos de la Policía Civil, así como los servicios funerarios para retirar el cuerpo.

Las brutales imágenes se volvieron virales no solo en la región, sino también a nivel internacional, donde desataron indignación y comentarios como:

