VIDEO: «Siempre le he traído ganas», Galilea no descarta pelear con Andrea Legarreta

Las conductoras de Hoy no descartan subirse a un ring en una pelea de box, pero desean enfrentarse de una manera muy especial

MÉXICO.- La euforia por las peleas entre famosos cada vez se vuelve más viral, pues ahora no solo habrá un evento de boxeo en donde se enfrentarán influencers, cantantes y hasta deportistas novatos, sino que se suma un segundo evento en donde habrá golpes y mucha polémica.

Ante esta situación, las conductoras de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo no descartan subirse a un ring y enfrentarse una a una, y fueron ellas mismas quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad de verlas disputar un cinturón, pero eso sí desean hacerlo de forma muy especial.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta, una pelea histórica

Fue durante la emisión de este miércoles 28 de enero que las conductoras del programa Hoy hablaron sobre la posibilidad de enfrentarse en el ring, luego de que comentaron que Aarón Mercury va a boxear en contra de Mario Bautista.

Tania Rincón cuestionó de manera rápida a Galilea Montijo si es que ella podría enfrentarse a una pelea de box a lo que la también conductora de La Casa de los Famosos México aseguró que sí podría hacerlo, por lo que Rincón cuestionó que “¿a quién le traes ganas?”, y la respuesta de Gali puso de cabeza no solo a sus compañeros sino a las redes sociales.

“¿Yo?, a Legarreta siempre le he traído ganas”, dijo Galilea Montijo

Ante esto, Andrea Legarreta se sorprendió de las declaraciones de su amiga, por lo que Tania Rincón tuvo que aclarar que “de esas ganas no” se refería, sino de enfrentarse en un ring.

La condición de Galilea Montijo y Andrea Legarreta para pelear en un ring

Ante las risas incontenibles que se desataron tras el comentario de Galilea Montijo, Martha Figueroa quien estaba presente en la conversación tuvo una gran idea, pues, la periodista opinó que estaría muy bien una guerra de lodo de las conductoras.

Ante esta propuesta, Galilea Montijo también añadió que sería buena idea también una pelea en aceite o incluso muy al estilo años 80’s en gelatina, y hasta con playeras mojadas.

“Ándale, y además pagan re’ bien y así termino mis deudas, anda, todo sea por la amistad”, le dijo Galilea a Andrea Legarreta

Ante la petición de Montijo a su amiga Andrea Legarreta, ésta entre risas terminó aceptando y dijo: “todo sea por tí, verdad manita”, esto provocó que tanto Martha Figueroa como Paul Stanley dijeron que de ser verdad ellos entrarían con apuestas fuertes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO