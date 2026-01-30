¡A romper la mala racha!

Correcaminos sale hoy por la victoria ante Coyotes

Por Daniel Vázquez

Expreso

El equipo de Correcaminos saldrá esta noche al Estadio Marte R. Gómez en busca de su primera victoria en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando reciba a los Coyotes de Tlaxcala en duelo correspondiente a la Jornada 4 del certamen.

Los pupilos de Gustavo Díaz Domínguez mostraron una notable mejoría en su compromiso anterior ante Leones Negros, donde empataron sin goles como visitantes, reflejando mayor orden y solidez defensiva, sensaciones que ahora buscarán convertir en triunfo ante su afición.

En la actividad de esta cuarta jornada, Correcaminos disputará su segundo partido como local en la etapa inicial del torneo, con el firme objetivo de reencontrarse con la victoria en casa. El encuentro se llevará a cabo este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, escenario que vuelve a abrir sus puertas para el conjunto universitario.

El equipo naranja llega con el deseo de ofrecerle una alegría a su gente, que refleje el trabajo desarrollado por el plantel en las últimas semanas. Más allá de los números, el empate ante Leones Negros dejó buenas sensaciones en el funcionamiento colectivo.

El duelo adquiere relevancia por el momento que atraviesan ambos equipos. Para Correcaminos, el regreso al Marte representa una oportunidad de mejorar sus resultados como local; mientras que Tlaxcala buscará mantener su inercia positiva en una plaza que suele ser exigente para los visitantes.

En los últimos tres enfrentamientos ante los Coyotes, Correcaminos registra un triunfo, un empate y una derrota.

El partido podrá seguirse a través de ESPN 3 HD y Disney+ Premium, mientras que los boletos estarán disponibles en taquillas del estadio a partir de las 10:00 horas.