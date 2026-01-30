Acumulan regidores hasta 200 quejas por fugas y obras inconclusas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Aguas negras derramadas, fugas de agua potable, socavones, calles dañadas, obras inconclusas y cobros considerados excesivos forman parte de las hasta 200 quejas ciudadanas que han llegado a manos del regidor del Ayuntamiento de Tampico, Edmundo Marón Manzur, quien advirtió un rezago histórico en la atención de las problemáticas atribuidas a Comapa Sur.

Indicó que los reportes han sido recibidos principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde vecinos de distintos sectores documentan con videos y fotografías las afectaciones que enfrentan de manera cotidiana.

“Hemos observado algo que nos llama mucho la atención: todo lo que es referente a la Comapa. Fugas, socavones, aguas negras, agua potable, hoyos inconclusos que lamentablemente afectan a los vecinos. Entre WhatsApp y Facebook tenemos mínimo 200 peticiones, con videos de agua potable tirándose a la calle, aguas negras, calles llenas de lama”

Durante recorridos realizados en colonias como Tamaulipas y Enrique Cárdenas, el edil dijo haber constatado directamente fugas de aguas negras, alcantarillas rotas y obras inconclusas que dejaron pozos abiertos y llenos de agua, sin atención por meses.

“Necesitamos que cada una de las dependencias se responsabilice y atienda de manera inmediata este tipo de situaciones que afectan gravemente a los vecinos. Imagínense estar en sus casas con una fuga de aguas negras, con todo el olor y la pestilencia; en días de calor genera un malestar importante”

Dijo que la ciudadanía, pese a cumplir puntualmente con el pago de sus recibos, enfrentan retrasos prolongados en la atención de sus reportes.

“Lo que dicen los vecinos es claro: pagamos de manera puntual nuestros recibos, reportamos y pasan tres, cuatro, cinco o seis meses sin que se atienda”

Al respecto, Marón Manzur expresó que la atención a estas problemáticas no debe depender de la intervención de un servidor público, sino que debe ser inmediata ante cualquier reporte ciudadano.

“Las autoridades no deberían de esperar a que un regidor o un diputado haga el reporte. Un ciudadano tiene el mismo valor y se le tiene que atender de manera inmediata”

Finalmente, hizo un llamado a Comapa Sur para redoblar esfuerzos, eficientar recursos mediante el recorte de gastos innecesarios e implementar estrategias que permitan dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.