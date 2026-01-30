Aplazan audiencia en el caso de Karla Roses

La nueva fecha para la audiencia es el próximo 6 de febrero, pero la decisión del cambio generó indignación en la familia de la víctima

Por. Oscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La audiencia de apertura de juicio oral por el feminicidio de Karla Rosas, programada para este 30 de enero, se aplazó por cambios en la defensa del imputado.

La nueva fecha para la audiencia es el próximo 6 de febrero, pero la decisión del cambio generó indignación en la familia de la víctima, pues los nuevos abogados solicitaron tiempo adicional para el análisis del expediente, lo que detiene el avance del proceso judicial iniciado en septiembre de 2024.

​Martha de la Cruz, integrante de la colectiva feminista Mujer Manglar, señaló que estos movimientos legales representan una estrategia para prolongar el juicio y evitar una resolución definitiva.

Calificó el hecho como una forma de revictimización para los familiares, quienes enfrentan un profundo desgaste emocional ante la falta de una sentencia firme tras varios meses de espera.

​La madre de la joven ha manifestado en reiteradas ocasiones su hartazgo por los constantes diferimientos en las etapas procesales.

La familia, amigos y colectivas exigen un fallo condenatorio con la pena máxima permitida por la ley contra el imputado del feminicidio.

El colectivo que acompaña el caso advirtió que las maniobras de la defensa técnica solo envían un mensaje de impunidad hacia la sociedad y las víctimas de violencia de género.