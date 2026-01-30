Avanza casi el 80% vacunación invernal

Se alcanza el 79.5% en inmunización contra influenza, se supera meta en neumococo y reconocen rezago en COVID

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La campaña de vacunación invernal en Tamaulipas registra un avance del 79.5 por ciento en la aplicación de la vacuna contra la influenza, con 235 mil 941 dosis suministradas hasta el 19 de enero, mientras que la inmunización contra neumococo ya superó la meta prevista, informó Jesús Manuel Zárate Torres, jefe del Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST).

El funcionario detalló que la campaña invernal contempla la aplicación simultánea de tres biológicos: influenza, COVID y neumococo, los cuales pueden suministrarse en una sola visita, principalmente en la población adulta. La meta total para influenza es de 370 mil 782 dosis y la campaña concluirá el próximo 3 de abril, por lo que el avance actual se mantiene dentro de lo programado para esta etapa.

En contraste, la vacunación contra COVID presenta un rezago importante. Con corte al 19 de enero, se habían aplicado 3 mil 844 dosis, lo que equivale al 44.2 por ciento del avance esperado, frente a una meta total de 106 mil 964 aplicaciones, situación que mantiene la atención de las autoridades sanitarias.

El mejor comportamiento se registra en la vacuna contra neumococo, donde se aplicaron 31 mil 636 dosis, alcanzando un 101.9 por ciento de la meta establecida, que era de 31 mil 038 aplicaciones, principalmente en población adulta mayor y grupos vulnerables.

Zárate Torres explicó que la vacuna contra influenza está dirigida de manera prioritaria a personas mayores de 60 años, niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos cardiovasculares, renales o con sistemas inmunológicos comprometidos, debido al mayor riesgo de complicaciones graves.

Por municipios, Ciudad Victoria encabeza los avances con cerca del 95 por ciento de cobertura en los tres biológicos, seguida de Mante y Altamira, con niveles de entre 90 y 92 por ciento. En ciudades con mayor población, como Reynosa y Tampico, las metas son más amplias, por lo que se han reforzado acciones conjuntas entre las distintas instituciones del sector salud.

El jefe del Programa de Vacunación subrayó que las vacunas son seguras, gratuitas y cuentan con la aprobación de la COFEPRIS y organismos internacionales.

Reiteró que los beneficios superan ampliamente los posibles malestares leves posteriores a la aplicación, ya que la vacunación reduce hospitalizaciones y muertes por enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.