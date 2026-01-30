El pequeño y grande Mario: Perdió el miedo y ganó libertad

Mario Alberto, a sus nueve años de edad ha dado un paso gigante hacia su autonomía.

Por Mario Prieto

El es Mario y a sus nueve años es un pequeño gran gigante que ha demostrado que mas barreras se rompen y que no hay limites, cuando se tiene las ganas de superarse y de salir adelante.

Afectado de su capacidad motriz, el pequeño participó y concluyó el curso-taller de Vida Independiente “Poder sobre Ruedas”, donde además de recibir su constancia, obtuvo algo más importante; la llave de su independencia, demostrando que la voluntad es más fuerte que cualquier barrera física.

Su madre, la señora Ruth Aidé Medina Ramírez, recordó con emoción el proceso: «Me imaginé que a lo mejor iba a tener miedo o que no iba a poder, pero aprendió muy rápido.

El taller le dio mucha confianza y ahora quiere andar por todos lados.

El pequeño Mario Alberto Rubio Medina celebró haber vencido sus miedos y movilizarse ahora, en una de las sillas Vida Independiente, junto a otros 14 beneficiarios de un programa que a la fecha ha favorecido a 37 personas con discapacidad motora, en sus dos ediciones.

Mario Alberto, quien padece Mielomeningocele, por primera vez en su vida, utilizará una silla de ruedas, logrando en tiempo récord dominar maniobras que antes parecían imposibles: bajar escaleras, subir rampas y circular por diversas superficies.

Paciente del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) del sistema DIF Tampico, desde que tenía tres meses de nacido, hoy ha dado uno de los pasos más importantes de su vida.

La mama del niño agradeció el trabajo de los terapeutas del CRI Tampico y el sistema DIF Tampico por este taller. Ademas de a Karla y César, piezas clave en la rehabilitación de su hijo.

Por su parte, Mario Alberto se mostró visiblemente contento y agradecido con la Alcaldesa, la Presidenta del DIF y la organización Vida Independiente por esta oportunidad que le permite, por primera vez, sentirse dueño de su propio camino.

Este tipo de acciones se llevan a cabo estableciendo alianzas como la lograda con la fundación Vida Independiente así como con la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, “porque gracias a esta unión, hoy 15 personas más logran una mayor y mejor movilidad”.