Estados Unidos mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

El hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán es acusado de haber heredado las redes de narcotráfico de su padre, además de facilitar el tráfico y producción ilícita de fentanilo

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunciaron que se mantiene la recompensa de 10 millones de dólares para cualquiera que aporte información relevante que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y señalado como líder de «Los Chapitos».

Tanto él como sus tres hermanos son inculpados de haber heredado las redes de narcotráfico de su padre. Guzmán Salazar actualmente se encuentra prófugo y la población debe considerarlo como armado y peligroso. En el anuncio de «se busca», el hombre es acusado de conspirar para distribuir una sustancia controlada, manejar y continuar una organización criminal, además de lavado de dinero.

Iván Archivaldo y su hermano, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fueron sancionados a mediados de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acusados de ser líderes fugitivos de «Los Chapitos», una poderosa facción perteneciente al Cártel de Sinaloa que se encarga de facilitar el tráfico y la producción ilícita de fentanilo.

Líder de una peligrosa e hiperviolenta organización criminal

En este momento, aturoidades del Departamento de Estado de EU anunciaron que, a través del Programa de Recompensas por Narcóticos, se ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ambos; hasta el momento, esa cifra se mantiene.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que esta se trataba de una facción poderosa e hiperviolenta del Cártel de Sinaloa. «En el Departamento del Tesoro, estamos cumpliendo el mandato del presidente Trump de eliminar por completo los cárteles de la droga y combatir a líderes violentos como los hijos de ‘El Chapo’. El Tesoro está utilizando al máximo todas las herramientas disponibles para frenar la crisis del fentanilo y ayudar a salvar vidas», puntualizó en un comunicado de prensa emitido el 9 de junio de 2025.

Así como a «Los Chapitos», la OFAC también impuso sanciones a una red regional de socios y empresas ligadas con el grupo criminal con sede en Mazatlán, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Esta facción consolidó su control y asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, tanto Ovidio como Joaquín Guzmán López se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses, sin embargo, los otros dos hijos de ‘El Chapo’ permanecen prófugos.

Desataron una gran ola de violencia

Los Chapitos son acusados de facilitar y producir fentanilo ilícitamente | OFAC

«El dominio de ‘Los Chapitos’ sobre el tráfico de fentanilo se debe en gran medida a su capacidad para obtener precursores químicos, al tiempo que controlan la producción a través de sus laboratorios secretos«, señalaron desde la OFAC en su comunicado de prensa.

El liderazgo de Iván Archivaldo Guzmán al frente de «Los Chapitos» desató una gran ola de violencia tanto en México como estados Unidos en contra de civiles, fuerzas del orden y cárteles rivales, de acuerdo con autoridades estadounidenses. Mientras que Alfredo, quien era lugarteniente de Iván, participó en la tortura de adversarios para obtener información sobre una posible infiltración en el territorio controlado por su facción.

Ambos hermanos habían sido desiggnados bajo la Ley Kingpin en mayo y junio de 2021, y nuevamente en 2021 de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO