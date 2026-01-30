Esto dice la psicología de las personas celosas

Cuando los comportamientos te están afectando a ti o a los demás pues tienes que pedir ayuda.

MÉXICO.- Todos conocemos a una persona celosa o uno mismo lo es, dentro de una relación. Esta es una emoción que aflora natural y frecuentemente. Es por esto que te vamos a contar que dice la psicología al respecto.

¿Qué dice la psicología sobre las personas celosas?

Recurrentemente se cree que los celos son algo negativo sin embargo, esto no siempre es así. Es un sentimiento natural al que se debe saber cómo enfrentar. Es por esto que el verdadero desafío es saber gestionarlos para que no lastime a los demás o incluso a nosotros.

Identifica las vulnerabilidades.

Fuente:Archivo

Teniendo en cuenta esto es que tenemos que decir que los celos hacia la pareja pueden ser despertar comportamientos como control excesivo, discusiones frecuentes o desconfianza injustificada. Además, pueden generar estrés, afectar la autoestima y distorsionar la percepción de la relación, por lo que aprender a gestionarlos es fundamental.

Lo que se debe hacer es reconocerlos y entender el origen. Identifica tus miedos y vulnerabilidades para trabajar desde la raíz en lugar de que dominen tus decisiones. Tienes que fortalecer tu autoestima con actividades que te hagan sentir bien, como aprender algo nuevo, cuidar tu salud o dedicar tiempo a tus interese, te ayuda a enfrentar estas emociones con mayor seguridad.

Una cuestión muy importante a tener en cuenta es la comunicación sincera con tu pareja. Cuando se expresa lo que se siente sin acusar pues se fomenta un vínculo basado en comprensión y apoyo mutuo.

Trabaja en tu autoestima.

Fuente:Archivo

Si notas que ya los celos están afectando tu bienestar y/o la relación pues es momento de que recurras a la ayuda de un profesional para poder cambiar esos comportamientos pocos saludables.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO