Estudiantes de Altamira sufren choque tras esquivar moto

Elementos de la Dirección de Tránsito se movilizaron al punto del siniestro para resguardar la zona.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Dos jóvenes universitarios, resultaron lesionados la mañana de este viernes al chocar el vehículo en el que viajaban contra la cerca de una empresa en Altamira.

El accidente ocurrió en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, a la altura de una concretera, cuando los estudiantes se dirigían a sus clases en la Universidad Tecnológica de Altamira.

De acuerdo con el reporte oficial, los jóvenes circulaban en un Volkswagen Jetta color blanco con placas de Tamaulipas.

El conductor perdió el control de la unidad tras realizar una maniobra evasiva para no impactar a un motociclista que se cruzó en su camino de forma repentina.

El automóvil salió de la carpeta asfáltica, derribó la contención metálica y terminó dentro de los patios de la compañía.

Paramédicos de las corporaciones de rescate que acudieron al sitio del percance, se encargaron de brindar los primeros auxilios a los muchachos y posteriormente realizaron su traslado a un hospital de la zona.

Elementos de la Dirección de Tránsito se movilizaron al punto del siniestro para resguardar la zona y ordenar el retiro de la unidad colisionada hacia el mesón local.

El coordinador de peritos, Pablo Fernández, elaboró el parte informativo y notificó los hechos a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Por su parte, la Policía Investigadora tomó conocimiento del choque y turnó el caso al Ministerio Público para que el propietario del vehículo responda por los daños materiales causados a la infraestructura de la compañía.